Политолог Лукьянов призвал не переоценивать влияние Словакии в Европе

26 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Пророссийская партия Smer в Словакии побеждает в предвыборной гонке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приход пророссийских сил к власти в Словакии не повлияет на европейские настроения касательно политики Москвы. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог-международник Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что в ходе предвыборной гонки в Словакии лидирует социал-демократическая партия Smer. Ее лидер и бывший премьер-министр страны Роберт Фицо является противником военных поставок Украине и вступления в НАТО. Парламентские выборы состоятся в Словакии 30 сентября. «Словакия — это страна не того калибра, которая способна самостоятельно повлиять на общеевропейскую линию. Как некоторый индикатор, симптом того, что настроения в Европе не такие, как хотели бы правящие элиты, это, безусловно, так. Но мы уже ни раз видели, что силы, которые можно отнести к альтернативным или к не соответствующим направлению истеблишмента, когда они приходят к власти, то в большинстве случаев адаптируются к общей линии. Изменить ее у них не хватает сил. Могут быть нюансы, но та же Словакия чрезвычайно зависима от Европейского Союза и НАТО с экономическими рычагами в отношении фронтменов», — сказал Федор Лукьянов. Политолог отметил, что новое правительство может ненадолго задержаться у власти. «В Словакии будет очень сильно ослабленный вариант Венгрии, но без той консолидированной опоры, которая есть у премьер-министра Виктора Орбана. Я думаю, что в Словакии может случиться так, что долго правительство Роберта Фицо не удержится. Это симптом, но переоценивать его влияние на дальнейшие события я бы не стал», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приход пророссийских сил к власти в Словакии не повлияет на европейские настроения касательно политики Москвы. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог-международник Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что в ходе предвыборной гонки в Словакии лидирует социал-демократическая партия Smer. Ее лидер и бывший премьер-министр страны Роберт Фицо является противником военных поставок Украине и вступления в НАТО. Парламентские выборы состоятся в Словакии 30 сентября. «Словакия — это страна не того калибра, которая способна самостоятельно повлиять на общеевропейскую линию. Как некоторый индикатор, симптом того, что настроения в Европе не такие, как хотели бы правящие элиты, это, безусловно, так. Но мы уже ни раз видели, что силы, которые можно отнести к альтернативным или к не соответствующим направлению истеблишмента, когда они приходят к власти, то в большинстве случаев адаптируются к общей линии. Изменить ее у них не хватает сил. Могут быть нюансы, но та же Словакия чрезвычайно зависима от Европейского Союза и НАТО с экономическими рычагами в отношении фронтменов», — сказал Федор Лукьянов. Политолог отметил, что новое правительство может ненадолго задержаться у власти. «В Словакии будет очень сильно ослабленный вариант Венгрии, но без той консолидированной опоры, которая есть у премьер-министра Виктора Орбана. Я думаю, что в Словакии может случиться так, что долго правительство Роберта Фицо не удержится. Это симптом, но переоценивать его влияние на дальнейшие события я бы не стал», — заключил собеседник агентства.