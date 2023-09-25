В Екатеринбурге силовики устроили погоню за пьяным автомобилистом. Видео

25 сентября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Правонарушителя привлекли к административной ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице 8 Марта сотрудники ДПС устроили погоню за 36-летним водителем Lada Granta. В ходе задержания силовики установили, что мужчина был пьян. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды госавтоинспекции города. «Около 19:00 часов сотрудники ДПС пытались остановить машину Lada Granta, водитель которой двигался по трамвайным путям. Полицейские приняли решение об остановке автомобиля для проверки документов, но водитель проигнорировал требования. Началось преследование, после чего авто было остановлено. За рулем Lada находился 36-летний мужчина с явными признаками опьянения», — сказано в сообщении. Правонарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование на месте задержания. За это мужчину привлекли к административной ответственности.

В Екатеринбурге на улице 8 Марта сотрудники ДПС устроили погоню за 36-летним водителем Lada Granta. В ходе задержания силовики установили, что мужчина был пьян. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды госавтоинспекции города. «Около 19:00 часов сотрудники ДПС пытались остановить машину Lada Granta, водитель которой двигался по трамвайным путям. Полицейские приняли решение об остановке автомобиля для проверки документов, но водитель проигнорировал требования. Началось преследование, после чего авто было остановлено. За рулем Lada находился 36-летний мужчина с явными признаками опьянения», — сказано в сообщении. Правонарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование на месте задержания. За это мужчину привлекли к административной ответственности.