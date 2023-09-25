В Госдуме осудили избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Депутат Госдумы Евгений Попов не поддержал поступок сына Рамзана Кадырова Фото:

Депутат Госдумы Евгений Попов осудил Адама, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, за избиение Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Избивать людей нельзя. Это незаконно. Наказание для преступника назначает суд. И только суд», — написал Евгений Попов. Свою точку зрения депутат высказал спустя пару часов после того, как Рамзан Кадыров публично поддержал своего сына за избиение Журавеля.

Житель Волгограда Никита Журавель был задержан за поджог Корана по приказу украинских спецслужб. В конце мая его доставили в СИЗО в Грозном (Чечня). Там Адам Кадыров избил активиста за осквернение Священного Писания. Спустя время глава Чечни Рамзан Кадыров официально поддержал своего сына и подчеркнул, что гордится им. Он также опубликовал видео с избиением, передает «Национальная служба новостей».

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Депутат Госдумы Евгений Попов осудил Адама, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, за избиение Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Избивать людей нельзя. Это незаконно. Наказание для преступника назначает суд. И только суд», — написал Евгений Попов. Свою точку зрения депутат высказал спустя пару часов после того, как Рамзан Кадыров публично поддержал своего сына за избиение Журавеля. Житель Волгограда Никита Журавель был задержан за поджог Корана по приказу украинских спецслужб. В конце мая его доставили в СИЗО в Грозном (Чечня). Там Адам Кадыров избил активиста за осквернение Священного Писания. Спустя время глава Чечни Рамзан Кадыров официально поддержал своего сына и подчеркнул, что гордится им. Он также опубликовал видео с избиением, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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