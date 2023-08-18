Министр нацполитики Чечни признал, что сын Кадырова избил задержанного за сожжение Корана

18 августа 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Никита Журавель обвиняется в сожжении Корана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, Адам, избил в СИЗО Никиту Журавеля. Последний обвиняется в сожжении Корана по указу спецслужб Украины. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова призывала разобраться в ситуации об избиении. «После того, как [глава республики] Рамзан Ахматович переговорил с Журавелем, он выходит с помещения. И в этот короткий отрезок времени, когда Адам Кадыров остается с ним (Журавелем — прим. URA.RU) в этом помещении, он его избивает», — рассказал Ахмед Дудаев. Соответствующее видео тот опубликовал в своем telegram-канале. Министр напомнил о словах Рамзана Кадырова, призывавшего провокаторов, поджигающих Коран, остановиться. Дудаев отметил, что Адам поступил как настоящий мусульманин, защитив самое ценное — религию. Он также сравнил поступок Адама с подвигами чеченцев, сражающихся в зоне СВО. В конце мая задержанного за сожжение Корана жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в СИЗО в Грозном (Чечня). Отмечалось, что Журавель, совершая поджог священной книги, действовал по указу спецслужб Украины. 16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала своего чеченского коллегу разобраться в ситуации с избиением Журавеля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, Адам, избил в СИЗО Никиту Журавеля. Последний обвиняется в сожжении Корана по указу спецслужб Украины. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова призывала разобраться в ситуации об избиении. «После того, как [глава республики] Рамзан Ахматович переговорил с Журавелем, он выходит с помещения. И в этот короткий отрезок времени, когда Адам Кадыров остается с ним (Журавелем — прим. URA.RU) в этом помещении, он его избивает», — рассказал Ахмед Дудаев. Соответствующее видео тот опубликовал в своем telegram-канале. Министр напомнил о словах Рамзана Кадырова, призывавшего провокаторов, поджигающих Коран, остановиться. Дудаев отметил, что Адам поступил как настоящий мусульманин, защитив самое ценное — религию. Он также сравнил поступок Адама с подвигами чеченцев, сражающихся в зоне СВО. В конце мая задержанного за сожжение Корана жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в СИЗО в Грозном (Чечня). Отмечалось, что Журавель, совершая поджог священной книги, действовал по указу спецслужб Украины. 16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала своего чеченского коллегу разобраться в ситуации с избиением Журавеля.