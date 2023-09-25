Кадыров заявил, что гордится 15-летним сыном, избившим поджигателя Корана

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Рамзан Кадыров заявил, что уважает выбор сына в избиении поджигателя Корана Фото:

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своим 15-летним сыном Адамом, который ранее избил в СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля. По его словам, подросток поступил правильно.

«Побил и правильно сделал <…> Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама», — сообщил Кадыров. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

Кадыров отметил, что уважает выбор сына. По его словам, у Адама сформированы взрослые идеалы, так как он не рос среди сверстников. Глава Чечни заявил, что любой человек, который посягнул на любое Священное Писание, должен получить жестокое наказание.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Адам Кадыров избил в СИЗО Никиту Журавеля, передает «Национальная служба новостей». Последний обвиняется в сожжении Корана по указу спецслужб Украины.

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своим 15-летним сыном Адамом, который ранее избил в СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля. По его словам, подросток поступил правильно. «Побил и правильно сделал <…> Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама», — сообщил Кадыров. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Кадыров отметил, что уважает выбор сына. По его словам, у Адама сформированы взрослые идеалы, так как он не рос среди сверстников. Глава Чечни заявил, что любой человек, который посягнул на любое Священное Писание, должен получить жестокое наказание. Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Адам Кадыров избил в СИЗО Никиту Журавеля, передает «Национальная служба новостей». Последний обвиняется в сожжении Корана по указу спецслужб Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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