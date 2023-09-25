Курганец укусил бывшую жену за щеку и получил удар ножом

Бывшая жена порезала курганца, когда он укусил ее за щеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Петуховского округа в ходе ссоры укусил бывшую супругу за щеку, а она в ответ пырнула его кухонным ножом. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая разозлилась, когда бывший муж укусил ее за щеку. Она ударила мужчину табуретом по голове, а затем воткнула ему нож в бок. Перед этим, они распивали спиртное и ссорились на кухне», — указано в материалах, опубликованных на сайте Петуховского районного суда.

На суде женщина рассказала о том, что не хотела убивать экс-супруга, поэтому не сильно ударила его ножом. Подсудимая добавила, что затем она успокоилась, обработала раны мужчины зеленкой и они легли спать. Когда бывшему мужу стало плохо, вызвали скорую помощь. Фельдшер зашил потерпевшему рану.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

Ранее жительницу Кургана признали виновной и приговорили к одному году лишения свободы за то, что она ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Ссора произошла в ходе совместной пьянки.