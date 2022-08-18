В Кургане девушка ударила ножом возлюбленного в ответ на пощечину

Девушка призналась, что состояние алкогольного опьянения не повлияло на ее действие Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу Кургана признали виновной и приговорили к одному году лишения свободы за то, что она ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Информация размещена на сайте Курганского городского суда.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате противоправного поведения, выразившихся в нанесении удара рукой по лицу, подсудимая взяла со стола на кухне нож, нанесла удар в спину, повлекший тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщается на сайте Курганского городского суда.

Девушку признали виновной в совершении преступления и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима. Суд учел обстоятельства, что подсудимая полностью признала свою вину. По материалам дела, вечером девушке позвонила соседка и попросила чая и сигарет. Ее возлюбленный «стал возмущаться, кричать, что она всем все раздает, после чего ударил наотмаш рукой по лицу». После случившегося обвиняемая перетянула сожителю рану и вызвала скорую помощь, затем она «попросила прощение и ухаживала за ним после выписки».