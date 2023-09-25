25 сентября 2023

В Челябинской области отремонтировали 80% дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, знак, дорожные работы, ремонтные работы
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют 800 километров дорог Фото:

В Челябинской области в рамках проекта «Дорожный рывок» отреставрировано 80% дорог. Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер в социальных сетях, всего в этом году планируется отремонтировать 800 километров покрытия.

«Цифры рекордные. В 2023 году всего отремонтируем 800 километров дорог, из которых 710 региональные и муниципальные дороги. В целом на сегодня выполнено 80% от общего объема работ. Приоритет для дорожных служб понятен — сроки и высокое качество. За этим всегда следим», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он отметил, что областной бюджет полностью поддерживает муниципалитеты, в которых есть проблемы и готовность своевременно выполнить ремонтные работы. Текслер напомнил, что с 2019 года все без исключения города и районы области получают средства на дорожный ремонт.

«Вы всегда мне очень помогаете в выборе приоритетов, подсказываете, на какие дороги обратить внимание в первую очередь. Сейчас формируем планы следующего года», — обратился к жителям области Текслер.

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В Челябинской области в рамках проекта «Дорожный рывок» отреставрировано 80% дорог. Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер в социальных сетях, всего в этом году планируется отремонтировать 800 километров покрытия. «Цифры рекордные. В 2023 году всего отремонтируем 800 километров дорог, из которых 710 региональные и муниципальные дороги. В целом на сегодня выполнено 80% от общего объема работ. Приоритет для дорожных служб понятен — сроки и высокое качество. За этим всегда следим», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он отметил, что областной бюджет полностью поддерживает муниципалитеты, в которых есть проблемы и готовность своевременно выполнить ремонтные работы. Текслер напомнил, что с 2019 года все без исключения города и районы области получают средства на дорожный ремонт. «Вы всегда мне очень помогаете в выборе приоритетов, подсказываете, на какие дороги обратить внимание в первую очередь. Сейчас формируем планы следующего года», — обратился к жителям области Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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