В Челябинской области отремонтировали 80% дорог

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют 800 километров дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в рамках проекта «Дорожный рывок» отреставрировано 80% дорог. Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер в социальных сетях, всего в этом году планируется отремонтировать 800 километров покрытия.

«Цифры рекордные. В 2023 году всего отремонтируем 800 километров дорог, из которых 710 региональные и муниципальные дороги. В целом на сегодня выполнено 80% от общего объема работ. Приоритет для дорожных служб понятен — сроки и высокое качество. За этим всегда следим», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он отметил, что областной бюджет полностью поддерживает муниципалитеты, в которых есть проблемы и готовность своевременно выполнить ремонтные работы. Текслер напомнил, что с 2019 года все без исключения города и районы области получают средства на дорожный ремонт.

«Вы всегда мне очень помогаете в выборе приоритетов, подсказываете, на какие дороги обратить внимание в первую очередь. Сейчас формируем планы следующего года», — обратился к жителям области Текслер.