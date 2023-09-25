Тысячи пермяков остались без воды из-за нарушения обещания властей

Тысячи жителей Кондратово остались без подвоза воды

26 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Воду во многих домах отключили из-за подключения нового дома к водопроводу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тысячи жителей деревни Кондратово, которая находится рядом с Пермью, остались без воды из-за подключения местного многоквартирного дома к центральному водопроводу. Ранее жителям обещали подвоз воды во время ее отключения, но позже в Единой диспетчерской службы заявили, что подвозить воду не будут. «Сегодня с 9:00 во всей деревне Кондратово отключили ХВС и ГВС, из-за подключения одного из строящихся МКД к центральному водопроводу. Тем удивительней для нас стала информация о том, что в течение суток подвоз воды осуществляться не будет», — сообщает telegram-канале Properm ссылаясь на сообщение диспетчерской службы о том, что отключение не является аварийным. В telegram-канале опубликовано фото документа с сообщением от Единой диспетчерской службы в Пермском муниципальном округе. В нем говорится, что в большинстве домов населенного пункта будет отключено водоснабжение с 26 по 27 сентября, а о местах подвоза воды сообщат дополнительно.

Тысячи жителей деревни Кондратово, которая находится рядом с Пермью, остались без воды из-за подключения местного многоквартирного дома к центральному водопроводу. Ранее жителям обещали подвоз воды во время ее отключения, но позже в Единой диспетчерской службы заявили, что подвозить воду не будут. «Сегодня с 9:00 во всей деревне Кондратово отключили ХВС и ГВС, из-за подключения одного из строящихся МКД к центральному водопроводу. Тем удивительней для нас стала информация о том, что в течение суток подвоз воды осуществляться не будет», — сообщает telegram-канале Properm ссылаясь на сообщение диспетчерской службы о том, что отключение не является аварийным. В telegram-канале опубликовано фото документа с сообщением от Единой диспетчерской службы в Пермском муниципальном округе. В нем говорится, что в большинстве домов населенного пункта будет отключено водоснабжение с 26 по 27 сентября, а о местах подвоза воды сообщат дополнительно.