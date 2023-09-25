Челябинские силовики проверят продажу талонов на проезд границы с Казахстаном

Уральская транспортная прокуратура 26 сентября провела совещание на пункте пропуска Бугристое (Челябинская область) границы России и Казахстана из-за продажи талонов на бесплатную очередь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По поручению прокурора проведено межведомственное совещание по вопросам электронной очереди. В СМИ появилась информация о том, что третьи лица продают свободные места, чем создают очереди на границе и напряженность среди перевозчиков», — заявили URA.RU в транспортной прокуратуре.
В совещании приняли участие прокуратура Челябинской области, УФСБ и ГИБДД по региону, Росгранстрой и Упрдор «Южный Урал». Ситуацию поставили на контроль правоохранительных органов.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.