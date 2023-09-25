25 сентября 2023

Челябинские силовики проверят продажу талонов на проезд границы с Казахстаном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Из-за незаконной продажи талонов на границе создавались очереди грузовиков Фото:

Уральская транспортная прокуратура 26 сентября провела совещание на пункте пропуска Бугристое (Челябинская область) границы России и Казахстана из-за продажи талонов на бесплатную очередь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора проведено межведомственное совещание по вопросам электронной очереди. В СМИ появилась информация о том, что третьи лица продают свободные места, чем создают очереди на границе и напряженность среди перевозчиков», — заявили URA.RU в транспортной прокуратуре.

В совещании приняли участие прокуратура Челябинской области, УФСБ и ГИБДД по региону, Росгранстрой и Упрдор «Южный Урал». Ситуацию поставили на контроль правоохранительных органов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральская транспортная прокуратура 26 сентября провела совещание на пункте пропуска Бугристое (Челябинская область) границы России и Казахстана из-за продажи талонов на бесплатную очередь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По поручению прокурора проведено межведомственное совещание по вопросам электронной очереди. В СМИ появилась информация о том, что третьи лица продают свободные места, чем создают очереди на границе и напряженность среди перевозчиков», — заявили URA.RU в транспортной прокуратуре. В совещании приняли участие прокуратура Челябинской области, УФСБ и ГИБДД по региону, Росгранстрой и Упрдор «Южный Урал». Ситуацию поставили на контроль правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...