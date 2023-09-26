Глава СКР Бастрыкин проверит нарушение трудовых прав транспортников Златоуста. Видео

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с возможным нарушением трудовых прав Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 26 сентября поручил проверить возможное нарушение трудовых прав работников МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» Златоуста (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе следкома, водители пожаловались на условия труда.

«Председатель СКР поручил доложить о ходе проверки о возможном нарушении трудовых прав работников транспортного предприятия в Челябинской области. Обращение водителей связано с нарушениями условий труда», — отметили в СКР.

Видеообращение записала медсестра Олеся Гусева. Она заявила, что водители находятся в состоянии хронической усталости, в среднем спят по четыре часа между сменами.

«Во многих службах у нас идет грубейшие нарушения графиков, даже в нашем здравпункте. Очень кризисная обстановка с новыми вагонами. Они сейчас в большинстве своем неисправны, водители сидят по 3 — 4 человека просто в депо без вагона. …Женщины просто плакали. Водителям трамваев приходилось справлять нужду: в пакеты, бутылки, банки», — рассказала Гусева.

По данному факту представители следственных органов комитета проводят доследственную проверку. О ходе расследования доложит руководитель Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Вопрос стоит на контроле в центральном аппарате ведомства в Москве.

При подготовке материала URA.RU обратилось к директору Денису Зуеву, который ситуацию не прокомментировал. В пресс-службе мэрии сказали, что дождутся результатов проверки СКР. В Златоусте МУП осуществляет автобусные и трамвайные перевозки.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 26 сентября поручил проверить возможное нарушение трудовых прав работников МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» Златоуста (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе следкома, водители пожаловались на условия труда. «Председатель СКР поручил доложить о ходе проверки о возможном нарушении трудовых прав работников транспортного предприятия в Челябинской области. Обращение водителей связано с нарушениями условий труда», — отметили в СКР. Видеообращение записала медсестра Олеся Гусева. Она заявила, что водители находятся в состоянии хронической усталости, в среднем спят по четыре часа между сменами. «Во многих службах у нас идет грубейшие нарушения графиков, даже в нашем здравпункте. Очень кризисная обстановка с новыми вагонами. Они сейчас в большинстве своем неисправны, водители сидят по 3 — 4 человека просто в депо без вагона. …Женщины просто плакали. Водителям трамваев приходилось справлять нужду: в пакеты, бутылки, банки», — рассказала Гусева. По данному факту представители следственных органов комитета проводят доследственную проверку. О ходе расследования доложит руководитель Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Вопрос стоит на контроле в центральном аппарате ведомства в Москве. При подготовке материала URA.RU обратилось к директору Денису Зуеву, который ситуацию не прокомментировал. В пресс-службе мэрии сказали, что дождутся результатов проверки СКР. В Златоусте МУП осуществляет автобусные и трамвайные перевозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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