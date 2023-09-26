Польша обвинила Украину в падении ракет на своей территории

Rzeczpospolita: следователи считают упавшие ракеты в Польше украинскими

26 сентября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Следователи исключают возможность того, что ракета могла быть выпущена из России Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники. «Прокуратура знает, с какого места ПВО Украины они были запущены. Противоракетные ракеты с Украины запускались парами — одна поразила цель, другая продолжала лететь «пустой», — говорится в материале . Там отмечается, что следователи исключают возможность того, что ракеты могли быть выпущены из России. При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. В результате погибли два человека. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина пытается добиться лобового столкновения Североатлантического альянса и России, передает RT.

Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники. «Прокуратура знает, с какого места ПВО Украины они были запущены. Противоракетные ракеты с Украины запускались парами — одна поразила цель, другая продолжала лететь «пустой», — говорится в материале. Там отмечается, что следователи исключают возможность того, что ракеты могли быть выпущены из России. При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. В результате погибли два человека. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина пытается добиться лобового столкновения Североатлантического альянса и России, передает RT.