Польша обвинила Украину в падении ракет на своей территории

Rzeczpospolita: следователи считают упавшие ракеты в Польше украинскими
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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Следователи исключают возможность того, что ракета могла быть выпущена из России Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

«Прокуратура знает, с какого места ПВО Украины они были запущены. Противоракетные ракеты с Украины запускались парами — одна поразила цель, другая продолжала лететь «пустой», — говорится в материале. Там отмечается, что следователи исключают возможность того, что ракеты могли быть выпущены из России. При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.

Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. В результате погибли два человека. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина пытается добиться лобового столкновения Североатлантического альянса и России, передает RT.

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Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники. «Прокуратура знает, с какого места ПВО Украины они были запущены. Противоракетные ракеты с Украины запускались парами — одна поразила цель, другая продолжала лететь «пустой», — говорится в материале. Там отмечается, что следователи исключают возможность того, что ракеты могли быть выпущены из России. При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. В результате погибли два человека. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина пытается добиться лобового столкновения Североатлантического альянса и России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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