Мужчина поджег российский флаг в Подмосковье

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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
В Подмосковье дебошир поджег российский флаг, пишет Mash Фото:

Пьяный мужчина в Подмосковье поджег российский флаг. Инцидент произошел у входа в спортивный комплекс (СК) «Родина».

«Пьяный дебошир поджег флаг России у входа в СК „Родина“ в подмосковных Химках», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что 26-летний житель Калужской области Михаил Ищенко, который имеет судимость, облил флаг жидкостью для розжига и поджег его.

Он был оперативно задержан и может быть наказан по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Задержанному может грозить пять лет тюремного заключения, передали в telegram-канале.

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Пьяный мужчина в Подмосковье поджег российский флаг. Инцидент произошел у входа в спортивный комплекс (СК) «Родина». «Пьяный дебошир поджег флаг России у входа в СК „Родина“ в подмосковных Химках», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что 26-летний житель Калужской области Михаил Ищенко, который имеет судимость, облил флаг жидкостью для розжига и поджег его. Он был оперативно задержан и может быть наказан по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Задержанному может грозить пять лет тюремного заключения, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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