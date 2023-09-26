Мужчина поджег российский флаг в Подмосковье

В Подмосковье дебошир поджег российский флаг, пишет Mash
Пьяный мужчина в Подмосковье поджег российский флаг. Инцидент произошел у входа в спортивный комплекс (СК) «Родина».
«Пьяный дебошир поджег флаг России у входа в СК „Родина“ в подмосковных Химках», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что 26-летний житель Калужской области Михаил Ищенко, который имеет судимость, облил флаг жидкостью для розжига и поджег его.
Он был оперативно задержан и может быть наказан по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Задержанному может грозить пять лет тюремного заключения, передали в telegram-канале.
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