25 сентября 2023

СУ СК рассмотрит жалобу курганцев, собирающих подписи за уголовное дело на мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Приставы передали следователям заявление курганцев о привлечении мэра к уголовной ответственности за невыполненный ремонт Фото:

Судебные приставы передали в СУ СК по Курганской области обращение жителей о привлечения мэра Кургана Елены Ситниковой к уголовной ответственности за неисполнение ремонта по проблемной дороге по улице рядом с тюрьмой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов.

«Приставы отправили дело мэра за неисполнение ремонта в следственный отдел СУ СКР по Кургану для возбуждения уголовного дела. Не стоим на месте», — сообщил Камшилов. С его слов, следователям было передано обращение жителей по неисполнению решения суда о ремонте ответвления улицы 2-я Часовая.

В пресс-службе УФССП по Курганской области также подтвердили информацию. «Заявление было перенаправлено в следственный отдел по подследственности», — сообщает пресс-служба ведомства.

В СУ СК по Курганской области был направлен запрос по теме. Ответ пока не поступил. В пресс-службу мэрии Кургана также подавался запрос по теме, ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, в Кургане починят дорогу, из-за которой жители собирали подписи за уголовное дело на мэра Ситникову. Прокуратура также обещала проследить, чтобы чиновники выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги по улице 2-я Часовая к концу следующего года.

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Судебные приставы передали в СУ СК по Курганской области обращение жителей о привлечения мэра Кургана Елены Ситниковой к уголовной ответственности за неисполнение ремонта по проблемной дороге по улице рядом с тюрьмой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. «Приставы отправили дело мэра за неисполнение ремонта в следственный отдел СУ СКР по Кургану для возбуждения уголовного дела. Не стоим на месте», — сообщил Камшилов. С его слов, следователям было передано обращение жителей по неисполнению решения суда о ремонте ответвления улицы 2-я Часовая. В пресс-службе УФССП по Курганской области также подтвердили информацию. «Заявление было перенаправлено в следственный отдел по подследственности», — сообщает пресс-служба ведомства. В СУ СК по Курганской области был направлен запрос по теме. Ответ пока не поступил. В пресс-службу мэрии Кургана также подавался запрос по теме, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, в Кургане починят дорогу, из-за которой жители собирали подписи за уголовное дело на мэра Ситникову. Прокуратура также обещала проследить, чтобы чиновники выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги по улице 2-я Часовая к концу следующего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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