Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея

26 сентября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Путину понравилась идея готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Российский лидер поддержал идею. «Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил Комиссаров. Трансляция ведется на телеканале Россия 24. При этом он отметил, это должен быть лицей президента Российской Федерации. «Хорошо. Давайте», — ответил Путин. По мнению Комиссарова, подобное заведение позволит с юных лет готовить молодежь к госслужбе и дать им лучшее образование. Кроме того, в лицее будут заниматься воспитанием патриотизма. Императорский Царскосельский лицей — это высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, существовавшее с 1811 по 1843 год. Одним из самых известных учеников школы был российский поэт Александр Пушкин.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Российский лидер поддержал идею. «Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил Комиссаров. Трансляция ведется на телеканале Россия 24. При этом он отметил, это должен быть лицей президента Российской Федерации. «Хорошо. Давайте», — ответил Путин. По мнению Комиссарова, подобное заведение позволит с юных лет готовить молодежь к госслужбе и дать им лучшее образование. Кроме того, в лицее будут заниматься воспитанием патриотизма. Императорский Царскосельский лицей — это высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, существовавшее с 1811 по 1843 год. Одним из самых известных учеников школы был российский поэт Александр Пушкин.