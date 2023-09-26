Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путину понравилась идея готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе Фото:

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Российский лидер поддержал идею.

«Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил Комиссаров. Трансляция ведется на телеканале Россия 24. При этом он отметил, это должен быть лицей президента Российской Федерации. «Хорошо. Давайте», — ответил Путин.

По мнению Комиссарова, подобное заведение позволит с юных лет готовить молодежь к госслужбе и дать им лучшее образование. Кроме того, в лицее будут заниматься воспитанием патриотизма.

Императорский Царскосельский лицей — это высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, существовавшее с 1811 по 1843 год. Одним из самых известных учеников школы был российский поэт Александр Пушкин.

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Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Российский лидер поддержал идею. «Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил Комиссаров. Трансляция ведется на телеканале Россия 24. При этом он отметил, это должен быть лицей президента Российской Федерации. «Хорошо. Давайте», — ответил Путин. По мнению Комиссарова, подобное заведение позволит с юных лет готовить молодежь к госслужбе и дать им лучшее образование. Кроме того, в лицее будут заниматься воспитанием патриотизма. Императорский Царскосельский лицей — это высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, существовавшее с 1811 по 1843 год. Одним из самых известных учеников школы был российский поэт Александр Пушкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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