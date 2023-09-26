Пермяк продал свою мелодию американскому рэперу

26 сентября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Пермяк увлекается сочинением битов уже два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми Марк Гендлер продал свою мелодию американскому рэперу Razzie для его трека. Бит исполнитель использовал в своей песне Holy seals. Об этом пермский музыкант рассказал URA.RU. «Он (рэпер Razzie), скорее, сам нашел меня. Я выложил бит на популярную площадку, и он купил его. Буквально минут через 15 пришло уведомление, что кто-то у меня купил бит», — рассказал Гендлер. Марк сразу же после получения уведомления написал письмо на почту рэперу. Razzie ответил, что бит молодого музыканта ему понравился и он готов выкупить эксклюзивные права на мелодию. За музыку американский исполнитель заплатил 100 долларов США, а также обязался выплачивать 20% с доходов от песни и указывать Марка Гендлера как продюсера. Сам молодой человек начал увлекаться музыкой еще с детства, с четырех лет. За плечами у Марка семь лет музыкальной школы, оконченный класс флейты, уроки игры на гитаре, фортепиано и хор капеллы. Битами музыкант начал заниматься два года назад. Марк Гендлер сейчас планирует получить образование и заняться музыкой профессионально.

Житель Перми Марк Гендлер продал свою мелодию американскому рэперу Razzie для его трека. Бит исполнитель использовал в своей песне Holy seals. Об этом пермский музыкант рассказал URA.RU. «Он (рэпер Razzie), скорее, сам нашел меня. Я выложил бит на популярную площадку, и он купил его. Буквально минут через 15 пришло уведомление, что кто-то у меня купил бит», — рассказал Гендлер. Марк сразу же после получения уведомления написал письмо на почту рэперу. Razzie ответил, что бит молодого музыканта ему понравился и он готов выкупить эксклюзивные права на мелодию. За музыку американский исполнитель заплатил 100 долларов США, а также обязался выплачивать 20% с доходов от песни и указывать Марка Гендлера как продюсера. Сам молодой человек начал увлекаться музыкой еще с детства, с четырех лет. За плечами у Марка семь лет музыкальной школы, оконченный класс флейты, уроки игры на гитаре, фортепиано и хор капеллы. Битами музыкант начал заниматься два года назад. Марк Гендлер сейчас планирует получить образование и заняться музыкой профессионально.