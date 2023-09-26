Исполком УЕФА предложил допустить детские футбольные сборные РФ до соревнований

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Проект Футбол в школе. Екатеринбург, проект футбол в школе
УЕФА предлагает разрешить детской сборной из России по футболу участвовать в международных матчах Фото:

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к руководству организации с предложением допустить детскую сборную России по футболу до соревнований. Окончательное решение по российской детской сборной пока не принято.

«Исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить состав сборных России до 17 лет (как девушек, так и юношей) даже тогда, когда жеребьевки уже проведены. Все матчи российских команд должны будут проводиться без флага страны, гимна, национальной формы и не на территории страны», — передает УЕФА на своем сайте.

Ранее УЕФА запретил российским командам участвовать в международных соревнованиях из-за спецоперации России. Сейчас УЕФА передает, что дети «не должны нести ответственность за действия взрослых». При этом исполком подтвердил, что дисквалификация всех взрослых команд России останется в силе до окончания конфликта на Украине.

Ранее украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой отстранить российских представителей от работы в организации, передает RT. Дело в том, что до 2027 года 17 представителей из России заняли места в органах УЕФА.

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к руководству организации с предложением допустить детскую сборную России по футболу до соревнований. Окончательное решение по российской детской сборной пока не принято. «Исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить состав сборных России до 17 лет (как девушек, так и юношей) даже тогда, когда жеребьевки уже проведены. Все матчи российских команд должны будут проводиться без флага страны, гимна, национальной формы и не на территории страны», — передает УЕФА на своем сайте. Ранее УЕФА запретил российским командам участвовать в международных соревнованиях из-за спецоперации России. Сейчас УЕФА передает, что дети «не должны нести ответственность за действия взрослых». При этом исполком подтвердил, что дисквалификация всех взрослых команд России останется в силе до окончания конфликта на Украине. Ранее украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой отстранить российских представителей от работы в организации, передает RT. Дело в том, что до 2027 года 17 представителей из России заняли места в органах УЕФА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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