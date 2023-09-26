Бастрыкин подключился к проверке челябинской спортшколы

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыикн запросил доклад о промежуточных результатах проверки школы Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подключился к проверке спортивной школы в Челябинске, где закрыли секцию по бочче, в которой занимались люди с ограниченными возможностями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе центрального аппарата ведомства, он потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова доклад о промежуточных результатах проверки.

«Челябинские спортсмены с ограниченными возможностями обратились к Бастрыкину с жалобой на закрытие спортивной секции и невозможность участия в соревнованиях в результате злоупотреблений руководства спортивной школы должностными полномочиями. Глава ведомства поручил Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что по данному факту челябинскими следователями уже проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Спортсмены обратились к Бастрыкину из-за невозможности посещать секцию по бочче. По их мнению, руководство школы злоупотребляет своими должностными полномочиями. При этом в своем обращении директор школы Вадим Алешкин сообщил, что занятия в секции продолжаются.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подключился к проверке спортивной школы в Челябинске, где закрыли секцию по бочче, в которой занимались люди с ограниченными возможностями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе центрального аппарата ведомства, он потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова доклад о промежуточных результатах проверки. «Челябинские спортсмены с ограниченными возможностями обратились к Бастрыкину с жалобой на закрытие спортивной секции и невозможность участия в соревнованиях в результате злоупотреблений руководства спортивной школы должностными полномочиями. Глава ведомства поручил Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что по данному факту челябинскими следователями уже проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Спортсмены обратились к Бастрыкину из-за невозможности посещать секцию по бочче. По их мнению, руководство школы злоупотребляет своими должностными полномочиями. При этом в своем обращении директор школы Вадим Алешкин сообщил, что занятия в секции продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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