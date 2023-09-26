Бастрыкин подключился к проверке челябинской спортшколы

Александр Бастрыикн запросил доклад о промежуточных результатах проверки школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подключился к проверке спортивной школы в Челябинске, где закрыли секцию по бочче, в которой занимались люди с ограниченными возможностями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе центрального аппарата ведомства, он потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова доклад о промежуточных результатах проверки.

«Челябинские спортсмены с ограниченными возможностями обратились к Бастрыкину с жалобой на закрытие спортивной секции и невозможность участия в соревнованиях в результате злоупотреблений руководства спортивной школы должностными полномочиями. Глава ведомства поручил Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что по данному факту челябинскими следователями уже проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Спортсмены обратились к Бастрыкину из-за невозможности посещать секцию по бочче. По их мнению, руководство школы злоупотребляет своими должностными полномочиями. При этом в своем обращении директор школы Вадим Алешкин сообщил, что занятия в секции продолжаются.