Медики не исключают попадания холеры в Россию

Врач Медзиновская дала рекомендации по профилактике холеры

26 сентября 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

В качестве профилактики холеры рекомендуется пить только бутилированную и кипяченую воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Холера может попасть и на территорию России, поскольку вспышки этого заболевания в мире разрастаются. Об этом сообщила врач-терапевт и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз» Александра Медзиновская. «Эпидемиологическая ситуация по холере в мире продолжает оставаться напряженной. Холера — высокозаразное инфекционное заболевание, поэтому полностью исключить возможность распространения в РФ, к сожалению, нельзя. Она может попасть в Россию», — рассказала Медзиновская в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». В целях профилактики врач-терапевт рекомендует употреблять исключительно бутилированную или кипяченую воду, термически обрабатывать пищу, а овощи и фрукты тщательно промывать безопасной водой. Чтобы не подхватить опасное заболевание в заграничных турпоездках, врач рекомендовала уделять особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов, соблюдению правил личной гигиены, исключить купание в незнакомых водоемах. Также не стоит забывать о вакцинации. Ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявлял, что патогены холеры и геморрагической лихорадки могут быть использованы Киевом для запуска заболеваний в РФ. Он отмечал, что биологические лаборатории Украины специализировались на изучении этих двух инфекций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Холера может попасть и на территорию России, поскольку вспышки этого заболевания в мире разрастаются. Об этом сообщила врач-терапевт и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз» Александра Медзиновская. «Эпидемиологическая ситуация по холере в мире продолжает оставаться напряженной. Холера — высокозаразное инфекционное заболевание, поэтому полностью исключить возможность распространения в РФ, к сожалению, нельзя. Она может попасть в Россию», — рассказала Медзиновская в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». В целях профилактики врач-терапевт рекомендует употреблять исключительно бутилированную или кипяченую воду, термически обрабатывать пищу, а овощи и фрукты тщательно промывать безопасной водой. Чтобы не подхватить опасное заболевание в заграничных турпоездках, врач рекомендовала уделять особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов, соблюдению правил личной гигиены, исключить купание в незнакомых водоемах. Также не стоит забывать о вакцинации. Ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявлял, что патогены холеры и геморрагической лихорадки могут быть использованы Киевом для запуска заболеваний в РФ. Он отмечал, что биологические лаборатории Украины специализировались на изучении этих двух инфекций.