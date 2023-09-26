Россия и Белоруссия выстраивают основу для Союзного государства

Россия и Белоруссия развивают гуманитарную сферу

26 сентября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости расширения гуманитарных отношений с Минском Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Власти РФ и Белоруссии выстраивают основу, без которой невозможно существование Союзного государства. Страны настраивают гуманитарную сферу: сотрудничество в науке и технологиях. Так в разговоре с URA.RU заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина прокомментировала стратегическую сессию по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава российского правительства Михаил Мишустин 26 сентября в ходе стратсессии «О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией» подчеркнул, что страны строят Союзное государство не только в торгово-экономической, промышленной, социальной сфере, но и в гуманитарной. По его словам, Россия и Белоруссия сообща противостоят санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям и мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада. «Ответом на такие вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве, создание дополнительных возможностей для граждан наших стран, прежде всего для молодежи. Нужно сформировать единое безбарьерное социально-экономическое и культурно-гуманитарное пространство. В приоритете — углубление связей в науке и образовании. Важно повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов, и наоборот», — подчеркнул глава правительства. По его словам, при поступлении белорусов в России уже учитываются результаты олимпиад, а также аналога ЕГЭ — Централизованного тестирования. Кроме того, для них увеличили правительственную квоту до 1,3 тысячи мест. Успешно работает Белорусско-Российский университет в Могилеве. Есть планы по расширению в республике сети филиалов российских высших учебных заведений и открытию образовательного кластера Союзного государства. «Россию и Белоруссию связывает очень многое. Это и традиции, и общий взгляд на ценности, и богатая история, героические события прошлого, которые одинаково важны для наших граждан. Вместе нам нужно делать все, чтобы сохранить историческую память наших отцов и дедов для будущих поколений, и бороться с попытками преуменьшить заслуги наших предков», — подытожил Мишустин. Развивая гуманитарное сотрудничество, власти России и Белоруссии закладывают основу для построения Союзного государства. Функционирование экономических и политических отношений между странами невозможно без сотрудничества в сферах науки и искусства, уверена заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. «Россия и Белоруссия не первый год занимаются вопросом Союзного государства. Мы же строим реальное Союзное государство. Абсолютно недостаточно, чтобы там были только вопросы экономического и военно-технического взаимодействия. Совершенствовать экономику, как минимум производство, невозможно без науки», — пояснила эксперт. Кузьмина подчеркнула, что гуманитарное сотрудничество — достаточно важная и актуальная тема не только для России и Белоруссии, но и для других стран. Также, по ее словам, невозможно реализовать идею создания союза между странами без гуманитарного сотрудничества. «Неважно, это Союзное государство или просто экономический союз, но это очень сложно построить его без каких-то общих гуманитарных вещей», — добавила Кузьмина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ и Белоруссии выстраивают основу, без которой невозможно существование Союзного государства. Страны настраивают гуманитарную сферу: сотрудничество в науке и технологиях. Так в разговоре с URA.RU заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина прокомментировала стратегическую сессию по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава российского правительства Михаил Мишустин 26 сентября в ходе стратсессии «О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией» подчеркнул, что страны строят Союзное государство не только в торгово-экономической, промышленной, социальной сфере, но и в гуманитарной. По его словам, Россия и Белоруссия сообща противостоят санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям и мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада. «Ответом на такие вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве, создание дополнительных возможностей для граждан наших стран, прежде всего для молодежи. Нужно сформировать единое безбарьерное социально-экономическое и культурно-гуманитарное пространство. В приоритете — углубление связей в науке и образовании. Важно повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов, и наоборот», — подчеркнул глава правительства. По его словам, при поступлении белорусов в России уже учитываются результаты олимпиад, а также аналога ЕГЭ — Централизованного тестирования. Кроме того, для них увеличили правительственную квоту до 1,3 тысячи мест. Успешно работает Белорусско-Российский университет в Могилеве. Есть планы по расширению в республике сети филиалов российских высших учебных заведений и открытию образовательного кластера Союзного государства. «Россию и Белоруссию связывает очень многое. Это и традиции, и общий взгляд на ценности, и богатая история, героические события прошлого, которые одинаково важны для наших граждан. Вместе нам нужно делать все, чтобы сохранить историческую память наших отцов и дедов для будущих поколений, и бороться с попытками преуменьшить заслуги наших предков», — подытожил Мишустин. Развивая гуманитарное сотрудничество, власти России и Белоруссии закладывают основу для построения Союзного государства. Функционирование экономических и политических отношений между странами невозможно без сотрудничества в сферах науки и искусства, уверена заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. «Россия и Белоруссия не первый год занимаются вопросом Союзного государства. Мы же строим реальное Союзное государство. Абсолютно недостаточно, чтобы там были только вопросы экономического и военно-технического взаимодействия. Совершенствовать экономику, как минимум производство, невозможно без науки», — пояснила эксперт. Кузьмина подчеркнула, что гуманитарное сотрудничество — достаточно важная и актуальная тема не только для России и Белоруссии, но и для других стран. Также, по ее словам, невозможно реализовать идею создания союза между странами без гуманитарного сотрудничества. «Неважно, это Союзное государство или просто экономический союз, но это очень сложно построить его без каких-то общих гуманитарных вещей», — добавила Кузьмина.