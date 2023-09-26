В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый городок за 1,8 миллиона рублей

27 сентября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

На ледовый городок в Кировском районе Екатеринбурга планируют потратить 1,8 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый на улице Высоцкого появится ледовый городок. Власти планирует потратить на него чуть более 1,8 миллиона рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Место оказания услуг: Кировский район Екатеринбурга, площадь у здания на улице Высоцкого, 14. Начальная цена: один миллион 818 тысяч 500 рублей», — следует из документов на сайте госзакупок. В ледовом городке будет лабиринт, несколько горок, а также фотозона с надписью: «Дед Мороз и Снегурочка 2024». Планируется, что ледовый городок в Кировском районе Екатеринбурга будет работать с 15 декабря этого года по 15 января 2024 года.

В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый на улице Высоцкого появится ледовый городок. Власти планирует потратить на него чуть более 1,8 миллиона рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Место оказания услуг: Кировский район Екатеринбурга, площадь у здания на улице Высоцкого, 14. Начальная цена: один миллион 818 тысяч 500 рублей», — следует из документов на сайте госзакупок. В ледовом городке будет лабиринт, несколько горок, а также фотозона с надписью: «Дед Мороз и Снегурочка 2024». Планируется, что ледовый городок в Кировском районе Екатеринбурга будет работать с 15 декабря этого года по 15 января 2024 года.