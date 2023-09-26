26 сентября 2023

В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый городок за 1,8 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, ледовый городок, новогодняя иллюминация, ледяной замок
На ледовый городок в Кировском районе Екатеринбурга планируют потратить 1,8 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый на улице Высоцкого появится ледовый городок. Власти планирует потратить на него чуть более 1,8 миллиона рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Место оказания услуг: Кировский район Екатеринбурга, площадь у здания на улице Высоцкого, 14. Начальная цена: один миллион 818 тысяч 500 рублей», — следует из документов на сайте госзакупок.

В ледовом городке будет лабиринт, несколько горок, а также фотозона с надписью: «Дед Мороз и Снегурочка 2024». Планируется, что ледовый городок в Кировском районе Екатеринбурга будет работать с 15 декабря этого года по 15 января 2024 года.

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В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый на улице Высоцкого появится ледовый городок. Власти планирует потратить на него чуть более 1,8 миллиона рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Место оказания услуг: Кировский район Екатеринбурга, площадь у здания на улице Высоцкого, 14. Начальная цена: один миллион 818 тысяч 500 рублей», — следует из документов на сайте госзакупок. В ледовом городке будет лабиринт, несколько горок, а также фотозона с надписью: «Дед Мороз и Снегурочка 2024». Планируется, что ледовый городок в Кировском районе Екатеринбурга будет работать с 15 декабря этого года по 15 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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