В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый городок за 1,8 миллиона рублей

В Кировском районе Екатеринбурга появится ледовый на улице Высоцкого появится ледовый городок. Власти планирует потратить на него чуть более 1,8 миллиона рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.
«Место оказания услуг: Кировский район Екатеринбурга, площадь у здания на улице Высоцкого, 14. Начальная цена: один миллион 818 тысяч 500 рублей», — следует из документов на сайте госзакупок.
В ледовом городке будет лабиринт, несколько горок, а также фотозона с надписью: «Дед Мороз и Снегурочка 2024». Планируется, что ледовый городок в Кировском районе Екатеринбурга будет работать с 15 декабря этого года по 15 января 2024 года.
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