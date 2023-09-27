Парламент Канады прогнулся после осуждения России и Польши

CTV: парламент Канады согласился осудить нацизм после скандала с членом СС Хунки

В канадском парламенте выразили солидарность со всеми жертвами нацизма, сообщает CTV Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Канадский парламент отреагировал на осуждение со стороны России и Польши и согласился осудить нацизм во всех его формах, выразить солидарность со всеми жертвами прошлого и настоящего. Об этом сообщает телеканал CTV. Ранее политики Канады пригласили украинского нациста СС Ярослава Хунки в парламент, что вызвало возмущение у Москвы и Варшавы.

«Члены канадского парламента согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего», — сообщается в материале телеканала. Там добавили, что в заключении заседания Палаты представителей члены парламента также осудили и отозвали приглашение украинского нациста Ярослава Хунки и выразили недовольство данным действием. Лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд отметила, что никто из парламентариев не поддержал бы это приглашение, если бы знал о его прошлом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недовольство по поводу неряшливости Канады в отношении памяти о событиях Второй мировой войны после приглашения и чествования украинского нациста СС в парламенте. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает, что позорное чествование нациста в парламенте Канады является результатом долгосрочной политики нескольких стран, включая Канаду, направленной на почитание и поощрение героев нацистского режима, передает РАПСИ.