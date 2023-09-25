Кремль возмутился приглашением украинского ветерана СС в парламент Канады

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков возмутился отношению Канады к событиям Второй мировой войны Фото:

Кремль возмущен неряшливостью памяти Канады о события Второй мировой войны после приглашения в парламент украинского нациста СС и его чествования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неряшливость в этой памяти возмутительна. Мы знаем, что многие западные страны вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал, и что произошло», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Как отметил пресс-секретарь президента, такое отношение к памяти чревато тем, что «фашизм будет проявляться то там, то сям». «Мы видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу», — добавил Песков.

Накануне, во время приглашения в канадский парламент президента Украина Владимира Зеленского, все присутствовавшие в зале торжественно поприветствовали приглашенного украинского нациста, воевавшего на стороне Германии во время Второй мировой войны. Позже в парламенте признали свою ошибку, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вовсе не знал о его приглашении.

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Кремль возмущен неряшливостью памяти Канады о события Второй мировой войны после приглашения в парламент украинского нациста СС и его чествования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Неряшливость в этой памяти возмутительна. Мы знаем, что многие западные страны вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал, и что произошло», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Как отметил пресс-секретарь президента, такое отношение к памяти чревато тем, что «фашизм будет проявляться то там, то сям». «Мы видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу», — добавил Песков. Накануне, во время приглашения в канадский парламент президента Украина Владимира Зеленского, все присутствовавшие в зале торжественно поприветствовали приглашенного украинского нациста, воевавшего на стороне Германии во время Второй мировой войны. Позже в парламенте признали свою ошибку, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вовсе не знал о его приглашении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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