03 февраля 2023

Захарова сравнила санкции Канады с действиями нацистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова сравнила санкции Канады с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Канады против российских СМИ и деятелей культуры являются проявлением нацизма и сравнимы с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — отметила Захарова в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список. В него попали 15 структур и 38 физлиц, включая известных артистов. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил Канаду в эскалации конфликта.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Санкции Канады против российских СМИ и деятелей культуры являются проявлением нацизма и сравнимы с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — отметила Захарова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список. В него попали 15 структур и 38 физлиц, включая известных артистов. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил Канаду в эскалации конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...