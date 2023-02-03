Захарова сравнила санкции Канады с действиями нацистов 04 февраля 2023 в 03:20 Размер текста - 17 + Мария Захарова сравнила санкции Канады с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Канады против российских СМИ и деятелей культуры являются проявлением нацизма и сравнимы с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — отметила Захарова в своем telegram-канале . Ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список. В него попали 15 структур и 38 физлиц, включая известных артистов. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил Канаду в эскалации конфликта. Санкции Канады против российских СМИ и деятелей культуры являются проявлением нацизма и сравнимы с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — отметила Захарова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список. В него попали 15 структур и 38 физлиц, включая известных артистов. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил Канаду в эскалации конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям