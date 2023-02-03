Захарова сравнила санкции Канады с действиями нацистов

Санкции Канады против российских СМИ и деятелей культуры являются проявлением нацизма и сравнимы с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — отметила Захарова в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список. В него попали 15 структур и 38 физлиц, включая известных артистов. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил Канаду в эскалации конфликта.
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Санкции Канады против российских СМИ и деятелей культуры являются проявлением нацизма и сравнимы с запретом литературы и попытками уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить „негерманский дух“ и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — отметила Захарова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список. В него попали 15 структур и 38 физлиц, включая известных артистов. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил Канаду в эскалации конфликта.