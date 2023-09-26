Спикера Палаты общин Канады отправят в отставку после скандала с украинским нацистом

МИД Канады: спикеру Палаты общин надо уйти в отставку за чествование ветерана СС

26 сентября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Энтони Рота должен уйти в отставку, заявила Мелани Жоли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку из-за того, что он устроил в парламенте чествование украинца-эсэсовца. Об этом заявила Глава МИД Канады Мелани Жоли. «То, что произошло в пятницу, совершенно неприемлемо. Это было позором для Палаты и канадцев, и я думаю, что спикеру следует прислушаться к членам Палаты представителей и уйти в отставку», — заявила Мелани Жоли, ее слова передает телекомпания Al Jazeera . Ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду произошел скандал. Он был связан с тем, что спикер Палаты общин Энтони Рота выразил уважение украинцу, который сражался в СС во время Второй мировой войны, передает MK.RU . Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Зеленский не знал, что такое произойдет во время его визита в страну. В МИД РФ прокомментировали эту ситуацию, отметив, что в Оттаве заигрывают с нацизмом, передает RT.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку из-за того, что он устроил в парламенте чествование украинца-эсэсовца. Об этом заявила Глава МИД Канады Мелани Жоли. «То, что произошло в пятницу, совершенно неприемлемо. Это было позором для Палаты и канадцев, и я думаю, что спикеру следует прислушаться к членам Палаты представителей и уйти в отставку», — заявила Мелани Жоли, ее слова передает телекомпания Al Jazeera. Ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду произошел скандал. Он был связан с тем, что спикер Палаты общин Энтони Рота выразил уважение украинцу, который сражался в СС во время Второй мировой войны, передает MK.RU. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Зеленский не знал, что такое произойдет во время его визита в страну. В МИД РФ прокомментировали эту ситуацию, отметив, что в Оттаве заигрывают с нацизмом, передает RT.