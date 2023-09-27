Киберспортсмены Fortnite остались без денег из-за паспорта РФ

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Киберспортсменов лишили выигрыша из-за российского паспорта Фото:

Российские киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Об этом сообщает издание Sportskeeda.

«Российским киберспортсменам отказались выплачивать их выигрыш за победу на чемпионате по Fortnite и дисквалифицировали их, потому что у них российские паспорта», — говорится в материале издания. Там добавили, что спортсменам полагались 200 тысяч долларов призовых.

В апреле 2022 года российским киберспортсменам было запрещено выступать под национальным флагом. Однако 28 августа 2023 года Международная федерация киберспорта сняла данный запрет. Пресс-служба Федерации киберспорта Украины (UESF) сообщила о планируемой жалобе на решение международной федерации о разрешении российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с использованием национального флага.

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Российские киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Об этом сообщает издание Sportskeeda. «Российским киберспортсменам отказались выплачивать их выигрыш за победу на чемпионате по Fortnite и дисквалифицировали их, потому что у них российские паспорта», — говорится в материале издания. Там добавили, что спортсменам полагались 200 тысяч долларов призовых. В апреле 2022 года российским киберспортсменам было запрещено выступать под национальным флагом. Однако 28 августа 2023 года Международная федерация киберспорта сняла данный запрет. Пресс-служба Федерации киберспорта Украины (UESF) сообщила о планируемой жалобе на решение международной федерации о разрешении российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с использованием национального флага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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