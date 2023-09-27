Киберспортсмены Fortnite остались без денег из-за паспорта РФ

27 сентября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Киберспортсменов лишили выигрыша из-за российского паспорта Фото: YAZED ALDHAWAIHI / EPA / TASS Российские киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Об этом сообщает издание Sportskeeda. «Российским киберспортсменам отказались выплачивать их выигрыш за победу на чемпионате по Fortnite и дисквалифицировали их, потому что у них российские паспорта», — говорится в материале издания. Там добавили, что спортсменам полагались 200 тысяч долларов призовых. В апреле 2022 года российским киберспортсменам было запрещено выступать под национальным флагом. Однако 28 августа 2023 года Международная федерация киберспорта сняла данный запрет. Пресс-служба Федерации киберспорта Украины (UESF) сообщила о планируемой жалобе на решение международной федерации о разрешении российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с использованием национального флага.

Российские киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико выиграли чемпионат по Fortnite и должны были получить 200 тысяч долларов призовых. Однако им отказались выплатить деньги из-за наличия у них российских паспортов. Об этом сообщает издание Sportskeeda. «Российским киберспортсменам отказались выплачивать их выигрыш за победу на чемпионате по Fortnite и дисквалифицировали их, потому что у них российские паспорта», — говорится в материале издания. Там добавили, что спортсменам полагались 200 тысяч долларов призовых. В апреле 2022 года российским киберспортсменам было запрещено выступать под национальным флагом. Однако 28 августа 2023 года Международная федерация киберспорта сняла данный запрет. Пресс-служба Федерации киберспорта Украины (UESF) сообщила о планируемой жалобе на решение международной федерации о разрешении российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с использованием национального флага.