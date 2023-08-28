Киев обжалует решение дать киберспортсменам из РФ право выступать с флагом 28 августа 2023 в 23:39 Размер текста - 17 + Россияне не могли участвовать на лан-турнирах под своим флагом с 2022 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Федерация киберспорта Украины (UESF) обжалует решение Международной федерации компьютерного спорта разрешить российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с госфлагом. Об этом сообщили в пресс-службе украинской федерации. «Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах. Мы намерены обжаловать это решение в суде и будем добиваться нового голосования по данному вопросу», — написала пресс-служба UESF в соцсетях. В апреле 2022 года российским киберспортсменам запретили выступать под своим флагом. 28 августа 2023-го запрет был снят Международной федерацией киберспорта, пишут «Известия». Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование в компьютерных играх. Киберспортивные турниры проводят по разным играм, например, Counter-Strike (CS:GO), Dota 2, Hearthstone и другие. Российские киберспортмены часто побеждают на таких соревнованиях. Российская команда по CS:GO Virtus.pro стала чемпионом IEM Rio Major в 2022-м. Коллектив Team Spirit по Dota 2 в июле 2023-го выиграл турнир Riyadh Masters. Команда состоит из украинских и российских игроков. Из-за того, что украинцы играют в одном составе с россиянами, Федерация киберспорта Украины ввела ограничения против них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Федерация киберспорта Украины (UESF) обжалует решение Международной федерации компьютерного спорта разрешить российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с госфлагом. Об этом сообщили в пресс-службе украинской федерации. «Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах. Мы намерены обжаловать это решение в суде и будем добиваться нового голосования по данному вопросу», — написала пресс-служба UESF в соцсетях. В апреле 2022 года российским киберспортсменам запретили выступать под своим флагом. 28 августа 2023-го запрет был снят Международной федерацией киберспорта, пишут «Известия». Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование в компьютерных играх. Киберспортивные турниры проводят по разным играм, например, Counter-Strike (CS:GO), Dota 2, Hearthstone и другие. Российские киберспортмены часто побеждают на таких соревнованиях. Российская команда по CS:GO Virtus.pro стала чемпионом IEM Rio Major в 2022-м. Коллектив Team Spirit по Dota 2 в июле 2023-го выиграл турнир Riyadh Masters. Команда состоит из украинских и российских игроков. Из-за того, что украинцы играют в одном составе с россиянами, Федерация киберспорта Украины ввела ограничения против них. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям