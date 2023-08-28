Киев обжалует решение дать киберспортсменам из РФ право выступать с флагом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, компьютерные игры, киберспортсмен
Россияне не могли участвовать на лан-турнирах под своим флагом с 2022 года Фото:

Федерация киберспорта Украины (UESF) обжалует решение Международной федерации компьютерного спорта разрешить российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с госфлагом. Об этом сообщили в пресс-службе украинской федерации.

«Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах. Мы намерены обжаловать это решение в суде и будем добиваться нового голосования по данному вопросу», — написала пресс-служба UESF в соцсетях.

В апреле 2022 года российским киберспортсменам запретили выступать под своим флагом. 28 августа 2023-го запрет был снят Международной федерацией киберспорта, пишут «Известия».

Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование в компьютерных играх. Киберспортивные турниры проводят по разным играм, например, Counter-Strike (CS:GO), Dota 2, Hearthstone и другие.

Российские киберспортмены часто побеждают на таких соревнованиях. Российская команда по CS:GO Virtus.pro стала чемпионом IEM Rio Major в 2022-м. Коллектив Team Spirit по Dota 2 в июле 2023-го выиграл турнир Riyadh Masters. Команда состоит из украинских и российских игроков. Из-за того, что украинцы играют в одном составе с россиянами, Федерация киберспорта Украины ввела ограничения против них.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федерация киберспорта Украины (UESF) обжалует решение Международной федерации компьютерного спорта разрешить российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с госфлагом. Об этом сообщили в пресс-службе украинской федерации. «Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах. Мы намерены обжаловать это решение в суде и будем добиваться нового голосования по данному вопросу», — написала пресс-служба UESF в соцсетях. В апреле 2022 года российским киберспортсменам запретили выступать под своим флагом. 28 августа 2023-го запрет был снят Международной федерацией киберспорта, пишут «Известия». Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование в компьютерных играх. Киберспортивные турниры проводят по разным играм, например, Counter-Strike (CS:GO), Dota 2, Hearthstone и другие. Российские киберспортмены часто побеждают на таких соревнованиях. Российская команда по CS:GO Virtus.pro стала чемпионом IEM Rio Major в 2022-м. Коллектив Team Spirit по Dota 2 в июле 2023-го выиграл турнир Riyadh Masters. Команда состоит из украинских и российских игроков. Из-за того, что украинцы играют в одном составе с россиянами, Федерация киберспорта Украины ввела ограничения против них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...