Киев обжалует решение дать киберспортсменам из РФ право выступать с флагом

Федерация киберспорта Украины (UESF) обжалует решение Международной федерации компьютерного спорта разрешить российским киберспортсменам участвовать в соревнованиях с госфлагом. Об этом сообщили в пресс-службе украинской федерации.
«Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах. Мы намерены обжаловать это решение в суде и будем добиваться нового голосования по данному вопросу», — написала пресс-служба UESF в соцсетях.
В апреле 2022 года российским киберспортсменам запретили выступать под своим флагом. 28 августа 2023-го запрет был снят Международной федерацией киберспорта, пишут «Известия».
Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование в компьютерных играх. Киберспортивные турниры проводят по разным играм, например, Counter-Strike (CS:GO), Dota 2, Hearthstone и другие.
Российские киберспортмены часто побеждают на таких соревнованиях. Российская команда по CS:GO Virtus.pro стала чемпионом IEM Rio Major в 2022-м. Коллектив Team Spirit по Dota 2 в июле 2023-го выиграл турнир Riyadh Masters. Команда состоит из украинских и российских игроков. Из-за того, что украинцы играют в одном составе с россиянами, Федерация киберспорта Украины ввела ограничения против них.
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