Путин узнал о трагедии на свадьбе в Ираке, где погибли десятки людей

Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с пожаром

27 сентября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обратился к властям Ирака в связи с пожаром в Хамданийи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отправил свои соболезнования президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду и господину премьер-министру страны Мухаммеду Судани в связи с гибелью людей в пожаре, возникшем на свадьбе в иракском городе Хамданийя. Российский лидер выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу трагедии, произошедшей во время радостного события. «Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава погибло 100 человек и более 150 получили ранения. Премьер-министр Ирака поручил министрам внутренних дел и здравоохранения оказать помощь пострадавшим. Возникли подозрения в нарушении противопожарной безопасности, что могло привести к возгоранию. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за использования фейерверков.

Президент России Владимир Путин отправил свои соболезнования президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду и господину премьер-министру страны Мухаммеду Судани в связи с гибелью людей в пожаре, возникшем на свадьбе в иракском городе Хамданийя. Российский лидер выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу трагедии, произошедшей во время радостного события. «Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава погибло 100 человек и более 150 получили ранения. Премьер-министр Ирака поручил министрам внутренних дел и здравоохранения оказать помощь пострадавшим. Возникли подозрения в нарушении противопожарной безопасности, что могло привести к возгоранию. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за использования фейерверков.