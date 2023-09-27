Путин узнал о трагедии на свадьбе в Ираке, где погибли десятки людей

Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с пожаром
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин обратился к властям Ирака в связи с пожаром в Хамданийи Фото:

Президент России Владимир Путин отправил свои соболезнования президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду и господину премьер-министру страны Мухаммеду Судани в связи с гибелью людей в пожаре, возникшем на свадьбе в иракском городе Хамданийя. Российский лидер выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу трагедии, произошедшей во время радостного события.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава погибло 100 человек и более 150 получили ранения. Премьер-министр Ирака поручил министрам внутренних дел и здравоохранения оказать помощь пострадавшим. Возникли подозрения в нарушении противопожарной безопасности, что могло привести к возгоранию. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за использования фейерверков.

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Президент России Владимир Путин отправил свои соболезнования президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду и господину премьер-министру страны Мухаммеду Судани в связи с гибелью людей в пожаре, возникшем на свадьбе в иракском городе Хамданийя. Российский лидер выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу трагедии, произошедшей во время радостного события. «Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава погибло 100 человек и более 150 получили ранения. Премьер-министр Ирака поручил министрам внутренних дел и здравоохранения оказать помощь пострадавшим. Возникли подозрения в нарушении противопожарной безопасности, что могло привести к возгоранию. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за использования фейерверков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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