Шойгу оценил тактическое ракетное вооружение России

Сергей Шойгу посетил предприятие ОПК для проверки выполнения гособоронзаказаФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В последние полгода в два раза возросли объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Объемы выпуска возросли за счет повышения производительности труда. Это стало известно в ходе проверки Министром обороны РФ Сергеем Шойгу выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК.
«За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 и 5 раз», — пишет в своем telegram-канале Министерство обороны РФ. Объемы выпуска изделий выросли за счет повышения производительности труда и модернизации производства и перехода на рабочий график 24/7. Также была увеличена численность персонала и привлечены специалисты из других предприятий. Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили производственные цеха предприятия и посмотрели процесс сборки высокоточных средств поражения.
Ранее Шойгу сообщил, что Россия наращивает боевую мощь своих вооруженных сил. Это происходит за счет совершенствования подготовки военных и поставок современного оружия. Министр обороны РФ также отметил, что до 2025 года оборонное ведомство сможет достичь поставленных целей в плане производств вооружения.
В последние полгода в два раза возросли объемы выпуска высокоточных средств поражения Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Объемы выпуска возросли за счет повышения производительности труда. Это стало известно в ходе проверки Министром обороны РФ Сергеем Шойгу выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК. «За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 и 5 раз», — пишет в своем telegram-канале Министерство обороны РФ. Объемы выпуска изделий выросли за счет повышения производительности труда и модернизации производства и перехода на рабочий график 24/7. Также была увеличена численность персонала и привлечены специалисты из других предприятий. Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили производственные цеха предприятия и посмотрели процесс сборки высокоточных средств поражения. Ранее Шойгу сообщил, что Россия наращивает боевую мощь своих вооруженных сил. Это происходит за счет совершенствования подготовки военных и поставок современного оружия. Министр обороны РФ также отметил, что до 2025 года оборонное ведомство сможет достичь поставленных целей в плане производств вооружения.