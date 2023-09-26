Шойгу: Минобороны наращивает боевую мощь ВС России

Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ используют опыт СВО для наращивания своей мощи
Российская армия продолжает наращивать мощь за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки военных. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании ведомства.
«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны России. Шойгу также отметил, что оборонное ведомство сможет достичь поставленных целей до 2025 года.
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