Шойгу: Минобороны наращивает боевую мощь ВС России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ используют опыт СВО для наращивания своей мощи Фото:

Российская армия продолжает наращивать мощь за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки военных. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании ведомства.

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны России. Шойгу также отметил, что оборонное ведомство сможет достичь поставленных целей до 2025 года.

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Российская армия продолжает наращивать мощь за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки военных. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании ведомства. «В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны России. Шойгу также отметил, что оборонное ведомство сможет достичь поставленных целей до 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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