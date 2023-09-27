Пермяков зовут делать броню для «Тигров» и БТР за 150 тысяч рублей

Завод производит броню для российской военной техники Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают поработать вахтовым методом на предприятии оборонно-промышленного комплекса в городе Выкса Нижегородской области. За вахту в 30 смен обещают заработную плату от 150 тысяч рублей. Обязанности заключаются в работе на производстве бронированной спецтехники. На заводе изготавливают корпуса для бронеавтомобилей «Тигр-М» и БТР.

«Вакансии для жителей Пермского края. Оборонному заводу, выпускающему бронированную спецтехнику в городе Выкса Нижегородской области требуются токари на вахту. Требуемый опыт работы — от двух лет, разряд — не ниже третьего. Обязанности — работа на серийном производстве и на станках. Сроки вахты — от 30 дней, уровень заработной платы составляет от 150 тысяч рублей. Трудоустройство строго по ТК РФ», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Как пояснила URA.RU менеджер компании, разместившей описание вакансии, речь идет о трудоустройстве на АО «Завод корпусов», которое участвует в производстве военной техники. Выполняя гособоронзаказ, это предприятие создает бронированных корпусов для различных типов БТР, а также для бронеавтомобилей «Тигр-М» и их модификаций. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2021 году чистая прибыль завода составила 215 млн рублей. Информацию о прибыли за 2022 год акционерное общество еще не публиковало. Контролируется предприятие ООО «Военно-промышленная компания».

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на заводе в Санкт-Петербурге, который производит артиллерийские боеприпасы. В том числе предприятие обеспечивает снарядами российские танки на платформе «Армата».