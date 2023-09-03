Пермяков зовут делать снаряды для танков «Армата» за зарплату в 140 тысяч рублей

АО «ЛМЗ имени Карла Либкнехта» ищет в Пермском крае рабочих для выпуска снарядов

Завод обеспечивает боеприпасами российские танки на платформе «Армата» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта предлагает работу иногородним, в том числе жителям Пермского края. Оборонное предприятие, специализирующееся на производстве артиллерийских снарядов для современных танков, в том числе «Армата», ищет фрезеровщиков. Им обещают заработную плату до 140 тысяч рублей.

«Работа в Санкт-Петербурге для жителей Пермского края. АО „ЛМЗ имени Карла Либкнехта“, входящее в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, ищет фрезеровщиков. Обязанности — работа на универсальных фрезерных и горизонтальных станках моделей, изготовление технологической оснастки и инструмента. Заработная плата — от 70 тысяч до 140 тысяч рублей», — сообщил в объявлении на сайте «Авито» заводской отдел кадров.

Иногородним рабочим также обещают предоставить жилье в общежитии и компенсировать стоимость проезда до Петербурга. Кроме того, в список условий включен полный соцпакет, добровольное медстрахование, компенсации абонемента на фитнес и детского летнего отдыха, а также премии к юбилеям, бракосочетанию и рождению ребенка. Место работы находится в шаговой доступности от метро «Выборгская» в северной части города. Возможно трудоустройство вахтовым методом.

АО «ЛМЗ имени Карла Либкнехта» является единственным в России предприятием, которое выпускает бронебойно-подкалиберные снаряды для гладкоствольных пушек. Завод обеспечивает боеприпасами российские танки, в том числе и на платформе «Армата». На предприятии организован полный производственный цикл, от разработки конструкторско-технологической документации до послепродажного сервисного обслуживания.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагает работу АО «103 бронетанковый ремонтный завод», расположенный в поселке Атамановка Забайкальского края. Предприятию срочно требуются десятки сотрудников на зарплату до 90 тысяч рублей.