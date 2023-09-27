В России ищут способы ограничить смену гражданства среди спортсменов

Минспорта создает золотую сотню атлетов, чтобы предотвратить смену гражданства
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Соревнования по летнему биатлону в Шадринске. Курган, гто, спорт, триколор, флаг россии, стадион торпедо
ЦСП планирует увеличить зарплату спортсменов до 200 тысяч Фото:

Министерство спорта РФ планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства. Об этом сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«Мы хотим ввести понятие „золотая сотня“ для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы обеспечить достаточную заработную плату», — сказал Морозов телеканалу «Матч ТВ». Он добавил, что Центр спортивной подготовки сборных команд России также хочет повысить максимальную зарплату спортсменов со 147 тысяч до 200 тысяч.

Российские спортсмены с февраля 2022 года были отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта. Морозов сообщал, что с этого момента спортивное гражданство сменили более 100 российских спортсменов. Так, чемпион РФ по конькобежному спорту Владимир Семирунний заявил о намерении покинуть сборную. По его словам, он будет выступать за Польшу. URA.RU приводило информацию о том, кто из футболистов поменял паспорт России с начала СВО. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова заявила, что осуждает соотечественников, сменивших спортивное гражданство из-за санкций, передает Sport24.

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Министерство спорта РФ планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства. Об этом сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов. «Мы хотим ввести понятие „золотая сотня“ для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы обеспечить достаточную заработную плату», — сказал Морозов телеканалу «Матч ТВ». Он добавил, что Центр спортивной подготовки сборных команд России также хочет повысить максимальную зарплату спортсменов со 147 тысяч до 200 тысяч. Российские спортсмены с февраля 2022 года были отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта. Морозов сообщал, что с этого момента спортивное гражданство сменили более 100 российских спортсменов. Так, чемпион РФ по конькобежному спорту Владимир Семирунний заявил о намерении покинуть сборную. По его словам, он будет выступать за Польшу. URA.RU приводило информацию о том, кто из футболистов поменял паспорт России с начала СВО. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова заявила, что осуждает соотечественников, сменивших спортивное гражданство из-за санкций, передает Sport24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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