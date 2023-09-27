Мария Захарова осталась недовольна извинениями Трюдо за чествование нациста 27 сентября 2023 в 23:40 Размер текста - 17 + Марию Захарова не утешили извинения Джастина Трюда за чествования эсэсовца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осталась недовольна после извинений премьер-министра Канады Джастин Трюдо за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте. Об этом она заявила в своем официальном telegram-канале. «Трюдо принес извинения за чествованием нациста в парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?» — пишет Мария Захарова в telegram-канале. Также официальный представить МИД РФ отметила, что израильский посол на Украине Михаил Бродский не извинился за прославление представителей киевского режима. «Он назвал это „поиском новый идентичности“, но так и не извинился. Как и его правительство», — отметила она. Ранее Ярослав Хунки находился в парламенте Канады в момент визита президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал бойца дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил эсэсовца аплодисментами. Позднее Джастин Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте Канады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осталась недовольна после извинений премьер-министра Канады Джастин Трюдо за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте. Об этом она заявила в своем официальном telegram-канале. «Трюдо принес извинения за чествованием нациста в парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?» — пишет Мария Захарова в telegram-канале. Также официальный представить МИД РФ отметила, что израильский посол на Украине Михаил Бродский не извинился за прославление представителей киевского режима. «Он назвал это „поиском новый идентичности“, но так и не извинился. Как и его правительство», — отметила она. Ранее Ярослав Хунки находился в парламенте Канады в момент визита президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал бойца дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил эсэсовца аплодисментами. Позднее Джастин Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте Канады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям