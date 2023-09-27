27 сентября 2023

Мария Захарова осталась недовольна извинениями Трюдо за чествование нациста

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Марию Захарова не утешили извинения Джастина Трюда за чествования эсэсовца Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осталась недовольна после извинений премьер-министра Канады Джастин Трюдо за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте. Об этом она заявила в своем официальном telegram-канале.

«Трюдо принес извинения за чествованием нациста в парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?» — пишет Мария Захарова в telegram-канале.

Также официальный представить МИД РФ отметила, что израильский посол на Украине Михаил Бродский не извинился за прославление представителей киевского режима. «Он назвал это „поиском новый идентичности“, но так и не извинился. Как и его правительство», — отметила она.

Ранее Ярослав Хунки находился в парламенте Канады в момент визита президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал бойца дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил эсэсовца аплодисментами. Позднее Джастин Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте Канады.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осталась недовольна после извинений премьер-министра Канады Джастин Трюдо за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте. Об этом она заявила в своем официальном telegram-канале. «Трюдо принес извинения за чествованием нациста в парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?» — пишет Мария Захарова в telegram-канале. Также официальный представить МИД РФ отметила, что израильский посол на Украине Михаил Бродский не извинился за прославление представителей киевского режима. «Он назвал это „поиском новый идентичности“, но так и не извинился. Как и его правительство», — отметила она. Ранее Ярослав Хунки находился в парламенте Канады в момент визита президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал бойца дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил эсэсовца аплодисментами. Позднее Джастин Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте Канады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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