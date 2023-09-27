Трюдо извинился за чествование нациста в Парламенте Канады

27 сентября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Джастин Трюдо пообещал принести извинения перед народом Канады и целым миром Фото: Официальный сайт Европарламента Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте Канады. Он пообещал выступить с извинениями перед жителями страны и целым миром. «Трюдо назвал чествование нациста в парламенте Канады чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма. Он принес извинения в связи с чествованием нациста в парламенте Канады», — сообщает CBS News. Также чиновник пообещал в ближайшее время выступить с извинениями перед канадцами и миром. Ранее URA.RU писало, что Ярослав Хунки присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал бойца из дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил Хунки аплодисментами. Позже спикер палаты общин Канады Энтони Ротта подал в отставку из-за скандала с бывшим эсэсовцем.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца Ярослава Хунку в парламенте Канады. Он пообещал выступить с извинениями перед жителями страны и целым миром. «Трюдо назвал чествование нациста в парламенте Канады чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма. Он принес извинения в связи с чествованием нациста в парламенте Канады», — сообщает CBS News. Также чиновник пообещал в ближайшее время выступить с извинениями перед канадцами и миром. Ранее URA.RU писало, что Ярослав Хунки присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Он поприветствовал бойца из дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком, а Трюдо встретил Хунки аплодисментами. Позже спикер палаты общин Канады Энтони Ротта подал в отставку из-за скандала с бывшим эсэсовцем.