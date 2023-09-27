27 сентября 2023

Юная пермячка посоветовала девушкам не бояться рожать

© Служба новостей «URA.RU»
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Юная пермячка родила и советует другим не бояться этого Фото:

Юная жительница Пермского края дала совет девушкам, чтобы они не боялись рожать. Об этом Виктория Оборина рассказала в новом выпуске передачи «Беременна в 16».

«Советую всем девочкам не бояться. Если ты реально хочешь ребенка, подумай, того ли отца ты нашла для него и все. А если парень отличный и все хорошо по деньгам — рожай, не бойся», — пояснила пермячка в эфире шоу на телеканале «Ю».

В эфире телешоу девушка рассказала, что она учится и работает. Она мечтает сдать ОГЭ за 9 класс и затем поступить в колледж на ветеринара. По словам Обориной, молодого человека она встретила в летнем лагере. Когда узнала про беременность от него, трудностей не испугалась. Девушка уже родила и мечтает съехать от родителей к парню, который учится на сварщика.

Ранее в Перми родители разыскивали юную беременную девушку. Беглянке на момент побега из дома было 15 лет.

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Юная жительница Пермского края дала совет девушкам, чтобы они не боялись рожать. Об этом Виктория Оборина рассказала в новом выпуске передачи «Беременна в 16». «Советую всем девочкам не бояться. Если ты реально хочешь ребенка, подумай, того ли отца ты нашла для него и все. А если парень отличный и все хорошо по деньгам — рожай, не бойся», — пояснила пермячка в эфире шоу на телеканале «Ю». В эфире телешоу девушка рассказала, что она учится и работает. Она мечтает сдать ОГЭ за 9 класс и затем поступить в колледж на ветеринара. По словам Обориной, молодого человека она встретила в летнем лагере. Когда узнала про беременность от него, трудностей не испугалась. Девушка уже родила и мечтает съехать от родителей к парню, который учится на сварщика. Ранее в Перми родители разыскивали юную беременную девушку. Беглянке на момент побега из дома было 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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