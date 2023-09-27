Юная пермячка посоветовала девушкам не бояться рожать

Юная пермячка родила и советует другим не бояться этого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юная жительница Пермского края дала совет девушкам, чтобы они не боялись рожать. Об этом Виктория Оборина рассказала в новом выпуске передачи «Беременна в 16».

«Советую всем девочкам не бояться. Если ты реально хочешь ребенка, подумай, того ли отца ты нашла для него и все. А если парень отличный и все хорошо по деньгам — рожай, не бойся», — пояснила пермячка в эфире шоу на телеканале «Ю».

В эфире телешоу девушка рассказала, что она учится и работает. Она мечтает сдать ОГЭ за 9 класс и затем поступить в колледж на ветеринара. По словам Обориной, молодого человека она встретила в летнем лагере. Когда узнала про беременность от него, трудностей не испугалась. Девушка уже родила и мечтает съехать от родителей к парню, который учится на сварщика.

Ранее в Перми родители разыскивали юную беременную девушку. Беглянке на момент побега из дома было 15 лет.