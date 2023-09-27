В Свердловской области нашли мать, которая 15 лет назад насмерть заморозила сына

28 сентября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Женщина 15 лет не общалась с родными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного восьмимесячного сына. По версии следователей, 15 лет назад она оставила его на улице без пищи и обогрева, где он замерз насмерть. «Подозреваемая в убийстве сына задержана в Свердловской области. По версии следствия, в 2008 году она оставила его на улице в Боготольском районе без пищи и тепла, от этого он замерз насмерть», — пишет telegram-канал «ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии». Тело ребенка нашли 10 марта 2008 года на пустыре вблизи села Боготол (Красноярский край). Мать увезла туда ребенка, а сама отправилась в Свердловскую область. Все 15 лет она не общалась с родными. Силовики не смогли сразу установить местонахождение его матери. Ее доставили в Красноярск и отправили под стражу.

В Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного восьмимесячного сына. По версии следователей, 15 лет назад она оставила его на улице без пищи и обогрева, где он замерз насмерть. «Подозреваемая в убийстве сына задержана в Свердловской области. По версии следствия, в 2008 году она оставила его на улице в Боготольском районе без пищи и тепла, от этого он замерз насмерть», — пишет telegram-канал «ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии». Тело ребенка нашли 10 марта 2008 года на пустыре вблизи села Боготол (Красноярский край). Мать увезла туда ребенка, а сама отправилась в Свердловскую область. Все 15 лет она не общалась с родными. Силовики не смогли сразу установить местонахождение его матери. Ее доставили в Красноярск и отправили под стражу.