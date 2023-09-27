27 сентября 2023

В Свердловской области нашли мать, которая 15 лет назад насмерть заморозила сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Женщина 15 лет не общалась с родными Фото:

В Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного восьмимесячного сына. По версии следователей, 15 лет назад она оставила его на улице без пищи и обогрева, где он замерз насмерть.

«Подозреваемая в убийстве сына задержана в Свердловской области. По версии следствия, в 2008 году она оставила его на улице в Боготольском районе без пищи и тепла, от этого он замерз насмерть», — пишет telegram-канал «ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии».

Тело ребенка нашли 10 марта 2008 года на пустыре вблизи села Боготол (Красноярский край). Мать увезла туда ребенка, а сама отправилась в Свердловскую область. Все 15 лет она не общалась с родными. Силовики не смогли сразу установить местонахождение его матери. Ее доставили в Красноярск и отправили под стражу.

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В Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собственного восьмимесячного сына. По версии следователей, 15 лет назад она оставила его на улице без пищи и обогрева, где он замерз насмерть. «Подозреваемая в убийстве сына задержана в Свердловской области. По версии следствия, в 2008 году она оставила его на улице в Боготольском районе без пищи и тепла, от этого он замерз насмерть», — пишет telegram-канал «ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии». Тело ребенка нашли 10 марта 2008 года на пустыре вблизи села Боготол (Красноярский край). Мать увезла туда ребенка, а сама отправилась в Свердловскую область. Все 15 лет она не общалась с родными. Силовики не смогли сразу установить местонахождение его матери. Ее доставили в Красноярск и отправили под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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