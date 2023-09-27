27 сентября 2023

В Тюмени дом, в котором взорвался газ, признали зоной вероятной ЧС. Подробности

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, происшествие, ресторан, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
В ближайшие часы дом огородят, доступ в него запрещен (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Дом №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени признали зоной вероятной ЧС после хлопка газа, случившегося ночью 28 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Руслан Кухарук.

«Провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, поводом для которого стала ситуация, произошедшая ночью в доме по улице Геологоразведчиков, 34. По итогам заседания дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации», — написал глава администрации.

Хлопок газа произошел в квартире №74, на пятом этаже здания. Сейчас дом отключен от всех ресурсов, доступ в квартиры для людей ограничен, его охраняют сотрудники полиции.

Ночью из здания эвакуировали 204 человека. 68 из них временно заселились в гостиницы, предоставленные мэрией. Остальные приняли решение остаться у родственников.

«Обслуживающая организация ЖСК-17 организует проведение обследования строительных конструкций дома. Для обследования также будет привлечена специализированная организация, она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей. Также предстоит принять срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей, подготовить план мероприятий по восстановлению общего имущества многоквартирного дома», — добавил Руслан Кухарук.

Собрание с жителями дома состоится 28 сентября в 18:00, в школе №17 (Геологоразведчиков, 39). По всем вопросам готовы ответить по номеру контакт-центра 45-15-20.

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Дом №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени признали зоной вероятной ЧС после хлопка газа, случившегося ночью 28 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Руслан Кухарук. «Провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, поводом для которого стала ситуация, произошедшая ночью в доме по улице Геологоразведчиков, 34. По итогам заседания дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации», — написал глава администрации. Хлопок газа произошел в квартире №74, на пятом этаже здания. Сейчас дом отключен от всех ресурсов, доступ в квартиры для людей ограничен, его охраняют сотрудники полиции. Ночью из здания эвакуировали 204 человека. 68 из них временно заселились в гостиницы, предоставленные мэрией. Остальные приняли решение остаться у родственников. «Обслуживающая организация ЖСК-17 организует проведение обследования строительных конструкций дома. Для обследования также будет привлечена специализированная организация, она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей. Также предстоит принять срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей, подготовить план мероприятий по восстановлению общего имущества многоквартирного дома», — добавил Руслан Кухарук. Собрание с жителями дома состоится 28 сентября в 18:00, в школе №17 (Геологоразведчиков, 39). По всем вопросам готовы ответить по номеру контакт-центра 45-15-20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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