В ближайшие часы дом огородят, доступ в него запрещен (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Дом №34 по улице Геологоразведчиков в Тюмени признали зоной вероятной ЧС после хлопка газа, случившегося ночью 28 сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Руслан Кухарук.

«Провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, поводом для которого стала ситуация, произошедшая ночью в доме по улице Геологоразведчиков, 34. По итогам заседания дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации», — написал глава администрации.

Хлопок газа произошел в квартире №74, на пятом этаже здания. Сейчас дом отключен от всех ресурсов, доступ в квартиры для людей ограничен, его охраняют сотрудники полиции.

Ночью из здания эвакуировали 204 человека. 68 из них временно заселились в гостиницы, предоставленные мэрией. Остальные приняли решение остаться у родственников.

«Обслуживающая организация ЖСК-17 организует проведение обследования строительных конструкций дома. Для обследования также будет привлечена специализированная организация, она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей. Также предстоит принять срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей, подготовить план мероприятий по восстановлению общего имущества многоквартирного дома», — добавил Руслан Кухарук.

Собрание с жителями дома состоится 28 сентября в 18:00, в школе №17 (Геологоразведчиков, 39). По всем вопросам готовы ответить по номеру контакт-центра 45-15-20.