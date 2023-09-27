В Тюмени определились с датой первого заседания гордумы

Депутаты нового созыва гордумы Тюмени соберутся на первое заседание 9 октября
Первое заседание городской думы Тюмени VIII созыва состоится 9 октября. Информация содержится на официальном сайте представительного органа.
«Заседание состоится 9 октября 2023 года в 10.00 в Большом зале городской думы. На заседании будут рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя Тюменской городской думы нового созыва, избрании главы города Тюмени», — сказано на сайте.
Помимо этого на первом заседании думы определятся составы постоянных комиссий. Будут зарегистрированы депутатские фракции. Ранее URA.RU сообщало о том депутатов гордумы Тюмени припугнули штрафами за несданные отчеты
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