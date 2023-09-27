27 сентября 2023

В Тюмени определились с датой первого заседания гордумы

Первое заседание думы Тюмени пройдет 9 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Тюмень, депутат, киричук степан, депутаты городской думы, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
Депутаты нового созыва гордумы Тюмени соберутся на первое заседание 9 октября Фото:

Первое заседание городской думы Тюмени VIII созыва состоится 9 октября. Информация содержится на официальном сайте представительного органа.

«Заседание состоится 9 октября 2023 года в 10.00 в Большом зале городской думы. На заседании будут рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя Тюменской городской думы нового созыва, избрании главы города Тюмени», — сказано на сайте.

Помимо этого на первом заседании думы определятся составы постоянных комиссий. Будут зарегистрированы депутатские фракции. Ранее URA.RU сообщало о том депутатов гордумы Тюмени припугнули штрафами за несданные отчеты

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первое заседание городской думы Тюмени VIII созыва состоится 9 октября. Информация содержится на официальном сайте представительного органа. «Заседание состоится 9 октября 2023 года в 10.00 в Большом зале городской думы. На заседании будут рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя Тюменской городской думы нового созыва, избрании главы города Тюмени», — сказано на сайте. Помимо этого на первом заседании думы определятся составы постоянных комиссий. Будут зарегистрированы депутатские фракции. Ранее URA.RU сообщало о том депутатов гордумы Тюмени припугнули штрафами за несданные отчеты
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...