В Тюмени определились с датой первого заседания гордумы

Первое заседание думы Тюмени пройдет 9 октября

28 сентября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Депутаты нового созыва гордумы Тюмени соберутся на первое заседание 9 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первое заседание городской думы Тюмени VIII созыва состоится 9 октября. Информация содержится на официальном сайте представительного органа. «Заседание состоится 9 октября 2023 года в 10.00 в Большом зале городской думы. На заседании будут рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя Тюменской городской думы нового созыва, избрании главы города Тюмени», — сказано на сайте. Помимо этого на первом заседании думы определятся составы постоянных комиссий. Будут зарегистрированы депутатские фракции. Ранее URA.RU сообщало о том депутатов гордумы Тюмени припугнули штрафами за несданные отчеты

Первое заседание городской думы Тюмени VIII созыва состоится 9 октября. Информация содержится на официальном сайте представительного органа. «Заседание состоится 9 октября 2023 года в 10.00 в Большом зале городской думы. На заседании будут рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя Тюменской городской думы нового созыва, избрании главы города Тюмени», — сказано на сайте. Помимо этого на первом заседании думы определятся составы постоянных комиссий. Будут зарегистрированы депутатские фракции. Ранее URA.RU сообщало о том депутатов гордумы Тюмени припугнули штрафами за несданные отчеты