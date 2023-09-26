Депутатов гордумы Тюмени припугнули штрафами за несданные отчеты

В Тюмени депутатов гордумы оштрафуют на 20 000 рублей за несдачу отчетности

Депутаты гордумы Тюмени собрались на организационное заседание Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Депутатов городской думы Тюмени оштрафуют на 20 тысяч рублей, если они до 10 октября не сдадут финансовые отчеты по итогам своих избирательных кампаний. Об этом на организационном заседании гордумы заявила председатель избиркома ВАО Тюмени Татьяна Гиблер.

«Пожалуйста, сдайте эти финансовые отчеты. Я предупреждаю: 10 октября заканчивается срок. И если кто не сдает, то 20 тысяч рублей штраф», — отметила в своем выступлении на думе Татьяна Гиблер.

По закону каждый кандидат в депутаты обязан сдать итоговый финансовый отчет о расходовании средств на агитацию. К отчету должны прилагаться все финансовые документы. Кандидатам и избранным депутатам за непредоставление или неопубликование отчета грозит штраф от 20 000 до 25 000 рублей.

На организационном заседании гордумы присутствовали 32 избранных депутата. Не было на заседании четырех депутатов Владимира Сбитнева, Андрея Потапова, Натальи Путиной и Алексея Рагозина.