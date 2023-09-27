Загрязнение воздуха в Тюмени превысило норму

Концентрация мелкодисперсных частиц, загрязняющих воздух, в Тюмени 28 сентября превышена более чем в два раза. Это следует из данных сервиса по оценке качества воздуха IQAir.
«Концентрация PM2.5 в Тюмени сейчас в 2,1 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — сообщает сервис IQAir. Информация представлена по состоянию на 28 сентября.
Ранее агентство писало, что в Тюмени ощущается сильный запах гари. По данным властей, источником смога являются пожары, бушующие в соседней Свердловской области. Управление Роспотребнадзора по региону ежедневно ведет отбор проб, в которых обнаруживают незначительное превышение. К примеру, по диоксиду азота, способного вызывать бронхит.
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