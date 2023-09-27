Загрязнение воздуха в Тюмени превысило норму

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Тюмени превышена в два раза

28 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Тюменцы страдают от запаха гари уже несколько дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Концентрация мелкодисперсных частиц, загрязняющих воздух, в Тюмени 28 сентября превышена более чем в два раза. Это следует из данных сервиса по оценке качества воздуха IQAir. «Концентрация PM2.5 в Тюмени сейчас в 2,1 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — сообщает сервис IQAir. Информация представлена по состоянию на 28 сентября. Ранее агентство писало, что в Тюмени ощущается сильный запах гари. По данным властей, источником смога являются пожары, бушующие в соседней Свердловской области. Управление Роспотребнадзора по региону ежедневно ведет отбор проб, в которых обнаруживают незначительное превышение. К примеру, по диоксиду азота, способного вызывать бронхит.

Концентрация мелкодисперсных частиц, загрязняющих воздух, в Тюмени 28 сентября превышена более чем в два раза. Это следует из данных сервиса по оценке качества воздуха IQAir. «Концентрация PM2.5 в Тюмени сейчас в 2,1 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — сообщает сервис IQAir. Информация представлена по состоянию на 28 сентября. Ранее агентство писало, что в Тюмени ощущается сильный запах гари. По данным властей, источником смога являются пожары, бушующие в соседней Свердловской области. Управление Роспотребнадзора по региону ежедневно ведет отбор проб, в которых обнаруживают незначительное превышение. К примеру, по диоксиду азота, способного вызывать бронхит.