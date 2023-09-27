27 сентября 2023

Загрязнение воздуха в Тюмени превысило норму

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Тюмени превышена в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Тюмень, дым, смог, смог в городе, смог в тюмени, дым в городе
Тюменцы страдают от запаха гари уже несколько дней Фото:

Концентрация мелкодисперсных частиц, загрязняющих воздух, в Тюмени 28 сентября превышена более чем в два раза. Это следует из данных сервиса по оценке качества воздуха IQAir.

«Концентрация PM2.5 в Тюмени сейчас в 2,1 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — сообщает сервис IQAir. Информация представлена по состоянию на 28 сентября.

Ранее агентство писало, что в Тюмени ощущается сильный запах гари. По данным властей, источником смога являются пожары, бушующие в соседней Свердловской области. Управление Роспотребнадзора по региону ежедневно ведет отбор проб, в которых обнаруживают незначительное превышение. К примеру, по диоксиду азота, способного вызывать бронхит.

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Концентрация мелкодисперсных частиц, загрязняющих воздух, в Тюмени 28 сентября превышена более чем в два раза. Это следует из данных сервиса по оценке качества воздуха IQAir. «Концентрация PM2.5 в Тюмени сейчас в 2,1 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — сообщает сервис IQAir. Информация представлена по состоянию на 28 сентября. Ранее агентство писало, что в Тюмени ощущается сильный запах гари. По данным властей, источником смога являются пожары, бушующие в соседней Свердловской области. Управление Роспотребнадзора по региону ежедневно ведет отбор проб, в которых обнаруживают незначительное превышение. К примеру, по диоксиду азота, способного вызывать бронхит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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