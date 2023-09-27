Уклонист-рецидивист из ХМАО заплатит 100 тысяч рублей за отказ получать повестки

Уклонист из Лангепаса заплатит 100 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Лангепасе городской суд оштрафовал 24-летнего местного жителя на 100 тысяч рублей за отказ получать повестки и неявку в военкомат. Он уже привлекался к уголовной ответственности за отказ от службы в армии. Сообщение об этом в группе «Суды Югры» в социальной сети «Вконтакте».

«За уклонение от службы в армии Лангепасский городской суд назначил 24-летнему лангепасцу наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Судом установлено, в декабре 2022 года молодой мужчина отказался получать повестки о необходимости явиться в военкомат и не явился для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. При этом, в 2020 года лангепасец уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии», — указано в публикации.

В 2020 году суд прекратил уголовное преследование, оштрафовав уклониста на 18 тысяч рублей. Подсудимый утверждал, что считает себя не подлежащим призыву, поскольку состоит на учете у психиатра в группе лечебно-консультативной помощи и принимает лекарства. Судебная экспертиза не выявила у него нарушений психической деятельности и признаков заболевания, на которое он ссылался.

Ранее URA.RU писало о том, что будет, если не явиться в военкомат по повестке. К гражданину будут применены санкции: от запрета на регистрацию ИП до отказа в заключении кредитных договоров.