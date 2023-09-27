27 сентября 2023

Жена губернатора Текслера увидела, как восстанавливают «Белый дом» в Кыштыме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
В конце 2024 года в здании откроют новое пространство для музея и выставочной деятельности Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела масштабные работы по реконструкции памятника истории и архитектуры «Усадьбы Демидовых» в Кыштыме. Объект культурного наследия федерального значения также называют «Белым домом», рассказала первая леди региона в соцсетях.

«Заехала посмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как „Белый дом“. Это единственная на Южном Урале постройка дворцового типа. В России нет городов, схожих по численности с Кыштымом, в которых есть подобное архитектурное творение», — поделилась Теслер в своем telegram-канале.

Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры, составляет 2098,5 квадратных метров. Площадь территории парка и сада — 22707 квадратных метров. В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников. В 1826 году здание перестроили. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом». На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века.

Текслер отметила, на данный момент в здании идет капитальный ремонт. В конце 2024 года в «Белом доме» будет открыто новое пространство для творчества, музея и выставочной деятельности. Финансирование масштабной реконструкции «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме осуществляется из федерального и регионального бюджетов. В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер заинтересовался судьбой комплекса, рассказал о нем Президенту России, после чего был сделан проект реконструкции.

Ирина Текслер осмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как «Белый дом»
Ирина Текслер осмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как «Белый дом»
Фото:
Памятник культурного наследия является единственной на Южном Урале постройкой дворцового типа
Памятник культурного наследия является единственной на Южном Урале постройкой дворцового типа
Фото:
Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры, составляет 2098,5 квадратных метров, площадь территории парка и сада — 22707 квадратных метров
Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры, составляет 2098,5 квадратных метров, площадь территории парка и сада — 22707 квадратных метров
Фото:
В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников, в 1826 году здание перестроили
В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников, в 1826 году здание перестроили
Фото:
На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века
На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века
Фото:
На данный момент в здании идет капитальный ремонт
На данный момент в здании идет капитальный ремонт
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела масштабные работы по реконструкции памятника истории и архитектуры «Усадьбы Демидовых» в Кыштыме. Объект культурного наследия федерального значения также называют «Белым домом», рассказала первая леди региона в соцсетях. «Заехала посмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как „Белый дом“. Это единственная на Южном Урале постройка дворцового типа. В России нет городов, схожих по численности с Кыштымом, в которых есть подобное архитектурное творение», — поделилась Теслер в своем telegram-канале. Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры, составляет 2098,5 квадратных метров. Площадь территории парка и сада — 22707 квадратных метров. В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников. В 1826 году здание перестроили. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом». На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века. Текслер отметила, на данный момент в здании идет капитальный ремонт. В конце 2024 года в «Белом доме» будет открыто новое пространство для творчества, музея и выставочной деятельности. Финансирование масштабной реконструкции «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме осуществляется из федерального и регионального бюджетов. В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер заинтересовался судьбой комплекса, рассказал о нем Президенту России, после чего был сделан проект реконструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...