Жена губернатора Текслера увидела, как восстанавливают «Белый дом» в Кыштыме. Фото

28 сентября 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

В конце 2024 года в здании откроют новое пространство для музея и выставочной деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела масштабные работы по реконструкции памятника истории и архитектуры «Усадьбы Демидовых» в Кыштыме. Объект культурного наследия федерального значения также называют «Белым домом», рассказала первая леди региона в соцсетях. «Заехала посмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как „Белый дом“. Это единственная на Южном Урале постройка дворцового типа. В России нет городов, схожих по численности с Кыштымом, в которых есть подобное архитектурное творение», — поделилась Теслер в своем telegram-канале. Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры, составляет 2098,5 квадратных метров. Площадь территории парка и сада — 22707 квадратных метров. В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников. В 1826 году здание перестроили. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом». На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века. Текслер отметила, на данный момент в здании идет капитальный ремонт. В конце 2024 года в «Белом доме» будет открыто новое пространство для творчества, музея и выставочной деятельности. Финансирование масштабной реконструкции «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме осуществляется из федерального и регионального бюджетов. В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер заинтересовался судьбой комплекса, рассказал о нем Президенту России, после чего был сделан проект реконструкции. Ирина Текслер осмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как «Белый дом» Фото: telegram-канал Ирины Текслер Памятник культурного наследия является единственной на Южном Урале постройкой дворцового типа Фото: telegram-канал Ирины Текслер Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры, составляет 2098,5 квадратных метров, площадь территории парка и сада — 22707 квадратных метров Фото: telegram-канал Ирины Текслер В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников, в 1826 году здание перестроили Фото: telegram-канал Ирины Текслер На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века Фото: telegram-канал Ирины Текслер На данный момент в здании идет капитальный ремонт Фото: telegram-канал Ирины Текслер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела масштабные работы по реконструкции памятника истории и архитектуры «Усадьбы Демидовых» в Кыштыме. Объект культурного наследия федерального значения также называют «Белым домом», рассказала первая леди региона в соцсетях. «Заехала посмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как „Белый дом“. Это единственная на Южном Урале постройка дворцового типа. В России нет городов, схожих по численности с Кыштымом, в которых есть подобное архитектурное творение», — поделилась Теслер в своем telegram-канале. Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры, составляет 2098,5 квадратных метров. Площадь территории парка и сада — 22707 квадратных метров. В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников. В 1826 году здание перестроили. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом». На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века. Текслер отметила, на данный момент в здании идет капитальный ремонт. В конце 2024 года в «Белом доме» будет открыто новое пространство для творчества, музея и выставочной деятельности. Финансирование масштабной реконструкции «Белого дома», усадьбы Демидовых в Кыштыме осуществляется из федерального и регионального бюджетов. В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер заинтересовался судьбой комплекса, рассказал о нем Президенту России, после чего был сделан проект реконструкции.