В челябинском районе лишат мандатов двух депутатов

Депутаты были осуждены за мошенничество Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кунашакском районе (Челябинская область) по причине судимости за мошенничество лишат мандатов депутатов Ирину Закирову и Рината Рахматуллина. Об этом URA.RU сообщили источники в администрации муниципалитета.

«С депутатов должны снять полномочия на заседании 3 октября. Вопрос внесен в повестку дня», — сообщил источник.

Речь идет о депутатах по округам № 1 и № 17 Ирине Закировой и Ринате Рахматуллине. Рахматуллин в период пандемии коронавируса работал главврачом райбольницы, Закирова — заведующей поликлиникой. Оба начисляли себе незаконные выплаты, были изобличены и 31 июля 2023 года осуждены за мошенничество.

Приговоры не были связаны с лишением свободы, однако уголовная судимость несовместима со статусом депутата. Ближайшее заседание районного собрания депутатов состоится 3 октября. Закирова и Рахматуллин будут лишены своих полномочий.

На этом же заседании будет рассмотрен вопрос об избрании исполняющего обязанности главы района. Прежний глава Сибагатулла Аминов скончался 24 сентября. В качестве временного главы депутатам предложат кандидатуру председателя контрольно-ревизионного комитета района Венеры Юсуповой.