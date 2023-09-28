В челябинском районе лишат мандатов двух депутатов

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Заседание Екатеринбургской городской Думы, депутат, мандат, чиновник, дума, голосование
Депутаты были осуждены за мошенничество Фото:

В Кунашакском районе (Челябинская область) по причине судимости за мошенничество лишат мандатов депутатов Ирину Закирову и Рината Рахматуллина. Об этом URA.RU сообщили источники в администрации муниципалитета.

«С депутатов должны снять полномочия на заседании 3 октября. Вопрос внесен в повестку дня», — сообщил источник.

Речь идет о депутатах по округам № 1 и № 17 Ирине Закировой и Ринате Рахматуллине. Рахматуллин в период пандемии коронавируса работал главврачом райбольницы, Закирова — заведующей поликлиникой. Оба начисляли себе незаконные выплаты, были изобличены и 31 июля 2023 года осуждены за мошенничество.

Приговоры не были связаны с лишением свободы, однако уголовная судимость несовместима со статусом депутата. Ближайшее заседание районного собрания депутатов состоится 3 октября. Закирова и Рахматуллин будут лишены своих полномочий.

На этом же заседании будет рассмотрен вопрос об избрании исполняющего обязанности главы района. Прежний глава Сибагатулла Аминов скончался 24 сентября. В качестве временного главы депутатам предложат кандидатуру председателя контрольно-ревизионного комитета района Венеры Юсуповой.

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В Кунашакском районе (Челябинская область) по причине судимости за мошенничество лишат мандатов депутатов Ирину Закирову и Рината Рахматуллина. Об этом URA.RU сообщили источники в администрации муниципалитета. «С депутатов должны снять полномочия на заседании 3 октября. Вопрос внесен в повестку дня», — сообщил источник. Речь идет о депутатах по округам № 1 и № 17 Ирине Закировой и Ринате Рахматуллине. Рахматуллин в период пандемии коронавируса работал главврачом райбольницы, Закирова — заведующей поликлиникой. Оба начисляли себе незаконные выплаты, были изобличены и 31 июля 2023 года осуждены за мошенничество. Приговоры не были связаны с лишением свободы, однако уголовная судимость несовместима со статусом депутата. Ближайшее заседание районного собрания депутатов состоится 3 октября. Закирова и Рахматуллин будут лишены своих полномочий. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос об избрании исполняющего обязанности главы района. Прежний глава Сибагатулла Аминов скончался 24 сентября. В качестве временного главы депутатам предложат кандидатуру председателя контрольно-ревизионного комитета района Венеры Юсуповой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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