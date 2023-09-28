В Челябинске изготовили железнодорожный кран для «Курганмашзавода». Фото

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Челябинцы поставили инновационный кран для оборонного предприятия «Курганмашзавод» Фото:

Челябинский завод «Челябкрансервис» изготовил железнодорожный кран ЭДК-25 для «Курганмашзавода» (КМЗ). Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«В депо цеха складского хозяйства появился новый полноповоротный железнодорожный кран ЭДК-25. Его изготовили специально для „Курганмашзавода“ в Челябинске», — указано в канале. Преимуществом крана представители КМЗ называют его небольшие габариты, за счет чего он обладает большой маневренностью и производительностью.

Также сообщается, что использовать машину планируется при ремонте путей, погрузке лома и перемещении грузов. По информации «Курганмашзавода», в цехе планируется замена еще двух кранов.

Ранее URA.RU писало, что «Челябкрансервис» увеличит количество поставок инновационных кранов промышленным и оборонным предприятиям. Сообщалось, что завод исполнял контракты на изготовление четырех железнодорожных кранов грузоподъемностью 25 тонн.

«Челябкрансервис» изготовил железнодорожный кран для оборонного предприятия «Курганмашзавод»
«Челябкрансервис» изготовил железнодорожный кран для оборонного предприятия «Курганмашзавод»
Челябинцы поставили инновационный кран для Курганского машиностроительного завода
Челябинцы поставили инновационный кран для Курганского машиностроительного завода
Преимуществом крана называют: небольшие габариты, маневренность и производительность
Преимуществом крана называют: небольшие габариты, маневренность и производительность

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Челябинский завод «Челябкрансервис» изготовил железнодорожный кран ЭДК-25 для «Курганмашзавода» (КМЗ). Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В депо цеха складского хозяйства появился новый полноповоротный железнодорожный кран ЭДК-25. Его изготовили специально для „Курганмашзавода“ в Челябинске», — указано в канале. Преимуществом крана представители КМЗ называют его небольшие габариты, за счет чего он обладает большой маневренностью и производительностью. Также сообщается, что использовать машину планируется при ремонте путей, погрузке лома и перемещении грузов. По информации «Курганмашзавода», в цехе планируется замена еще двух кранов. Ранее URA.RU писало, что «Челябкрансервис» увеличит количество поставок инновационных кранов промышленным и оборонным предприятиям. Сообщалось, что завод исполнял контракты на изготовление четырех железнодорожных кранов грузоподъемностью 25 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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