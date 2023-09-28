В Челябинске изготовили железнодорожный кран для «Курганмашзавода». Фото

28 сентября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Челябинцы поставили инновационный кран для оборонного предприятия «Курганмашзавод» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский завод «Челябкрансервис» изготовил железнодорожный кран ЭДК-25 для «Курганмашзавода» (КМЗ). Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В депо цеха складского хозяйства появился новый полноповоротный железнодорожный кран ЭДК-25. Его изготовили специально для „Курганмашзавода“ в Челябинске», — указано в канале. Преимуществом крана представители КМЗ называют его небольшие габариты, за счет чего он обладает большой маневренностью и производительностью. Также сообщается, что использовать машину планируется при ремонте путей, погрузке лома и перемещении грузов. По информации «Курганмашзавода», в цехе планируется замена еще двух кранов. Ранее URA.RU писало, что «Челябкрансервис» увеличит количество поставок инновационных кранов промышленным и оборонным предприятиям. Сообщалось, что завод исполнял контракты на изготовление четырех железнодорожных кранов грузоподъемностью 25 тонн. «Челябкрансервис» изготовил железнодорожный кран для оборонного предприятия «Курганмашзавод» Telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД»; t.me/KurganmashzavodNovosti Челябинцы поставили инновационный кран для Курганского машиностроительного завода Telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД»; t.me/KurganmashzavodNovosti Преимуществом крана называют: небольшие габариты, маневренность и производительность Telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД»; t.me/KurganmashzavodNovosti

Челябинский завод «Челябкрансервис» изготовил железнодорожный кран ЭДК-25 для «Курганмашзавода» (КМЗ). Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «В депо цеха складского хозяйства появился новый полноповоротный железнодорожный кран ЭДК-25. Его изготовили специально для „Курганмашзавода“ в Челябинске», — указано в канале. Преимуществом крана представители КМЗ называют его небольшие габариты, за счет чего он обладает большой маневренностью и производительностью. Также сообщается, что использовать машину планируется при ремонте путей, погрузке лома и перемещении грузов. По информации «Курганмашзавода», в цехе планируется замена еще двух кранов. Ранее URA.RU писало, что «Челябкрансервис» увеличит количество поставок инновационных кранов промышленным и оборонным предприятиям. Сообщалось, что завод исполнял контракты на изготовление четырех железнодорожных кранов грузоподъемностью 25 тонн.