Челябинцы продолжили поставлять краны предприятиям ОПК Фото: Илья Московец © URA.RU

Завод «Челябкрансервис» из Челябинска увеличит количество поставок инновационных кранов промышленным и оборонным предприятиям. Как URA.RU рассказал гендиректор Владимир Кантор, в настоящее время завод исполняет контракты на изготовление четырех железнодорожных кранов грузоподъемностью 25 тонн, в том числе по гособоронзаказу. Также на рассмотрении находится еще ряд заявок на подобные краны.

«По действующим контрактам поставляем четыре крана. Из них один в марте сдан заказчику, второй отгружается, остальные находятся в производстве. Получателем продукции являются, в том числе, предприятия ОПК», — сообщил URA.RU Кантор.

Уникальность продукции заключается в том, что в ней установлены частотные преобразователи на регулирование электромеханических приводов крана. Это повышает надежность и работоспособность системы, особенно в условиях морозов либо нерегулярного обслуживания. Гидропривод может давать сбои, а электропривод позволит выполнять задачи и дальше.

Краны снабжены российской электроникой, пришедшей на замену французской и немецкой. Это избавило производителя от зависимости, снизило себестоимость продукции, показав хорошие характеристики частотных преобразователей, производимых в Зеленограде.

При сравнении с гидравлическим или релейно-контакторным приводами частотное регулирование обеспечивает большую производительность. Подобная система реализована в мобильных железнодорожных кранах впервые в российском краностроении.

Предприятие производит краны для заводов, железнодорожников, в том числе для службы военных перевозок. В ноябре компания, созданная в 2005 году, изготовила стреловой железнодорожный кран грузоподъемностью 200 тонн. Кантор отметил, что при наличии заказчика завод способен произвести кран грузоподъемностью 300 и более тонн.

По контракту завод поставит четыре крана для нужд предприятий ОПК Фото: пресс-служба завода «Челябкрансервис»