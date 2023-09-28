Якобы российский плакат с нацистским лозунгом оказался подделкой

28 сентября 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Фотография плаката с нацистским лозунгом является подделкой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Фотография якобы российского плаката с нацистским лозунгом «Дети, кухня, церковь» является подделкой. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В интернете начала распространяться фотография якобы российского баннера с лозунгом «Дети, кухня, церковь», который, по легенде, находится где-то в Херсонской области. Данный слоган является калькой с немецкой фразы «Kinder, Küche, Kirche», которая ассоциируется с преступной политикой Третьего Рейха*. «Дети, кухня, церковь! Смысл и величие русской женщины», — указано на плакате. На самом деле снимок является подделкой. Об этом свидетельствует анализ изображения с помощью программы Forensically. Исследование уровня «шума» и яркости позволяет сделать вывод о том, что слова лозунга и логотип двуглавого орла были вставлены в фото при помощи монтажа. Также программа показывает использование клонирующего штампа фотошопа в области плаката, то есть части изображения были скопированы и вставлены в другую область картинки. Можно сделать вывод, что на фотографию реальной стены был добавлен транспарант с помощью монтажа. Ранее URA.RU уже разоблачало фейки о поддельных изображениях. Несколько месяцев назад в социальных сетях стало популярна картинка якобы самого большого коня в истории. Выяснилось, что фото смонтировала нейросеть. *Третий Рейх — государство, которое проводило политику преследования и уничтожения этнических меньшинств. В 1939 Рейх начал Вторую мировую войну. В 1945 году руководящие лица и некоторые силовые организации этого государства были признаны преступными. В социальных сетях распространяют поддельное фото плаката Фото: telegram-канал «Политический Цирк» — https://t.me/politcircus Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фотография якобы российского плаката с нацистским лозунгом «Дети, кухня, церковь» является подделкой. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В интернете начала распространяться фотография якобы российского баннера с лозунгом «Дети, кухня, церковь», который, по легенде, находится где-то в Херсонской области. Данный слоган является калькой с немецкой фразы «Kinder, Küche, Kirche», которая ассоциируется с преступной политикой Третьего Рейха*. «Дети, кухня, церковь! Смысл и величие русской женщины», — указано на плакате. На самом деле снимок является подделкой. Об этом свидетельствует анализ изображения с помощью программы Forensically. Исследование уровня «шума» и яркости позволяет сделать вывод о том, что слова лозунга и логотип двуглавого орла были вставлены в фото при помощи монтажа. Также программа показывает использование клонирующего штампа фотошопа в области плаката, то есть части изображения были скопированы и вставлены в другую область картинки. Можно сделать вывод, что на фотографию реальной стены был добавлен транспарант с помощью монтажа. Ранее URA.RU уже разоблачало фейки о поддельных изображениях. Несколько месяцев назад в социальных сетях стало популярна картинка якобы самого большого коня в истории. Выяснилось, что фото смонтировала нейросеть. *Третий Рейх — государство, которое проводило политику преследования и уничтожения этнических меньшинств. В 1939 Рейх начал Вторую мировую войну. В 1945 году руководящие лица и некоторые силовые организации этого государства были признаны преступными.