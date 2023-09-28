Якобы российский плакат с нацистским лозунгом оказался подделкой

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Баннер. Курган, баннер, пустой баннер
Фотография плаката с нацистским лозунгом является подделкой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Фотография якобы российского плаката с нацистским лозунгом «Дети, кухня, церковь» является подделкой. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации.

В интернете начала распространяться фотография якобы российского баннера с лозунгом «Дети, кухня, церковь», который, по легенде, находится где-то в Херсонской области. Данный слоган является калькой с немецкой фразы «Kinder, Küche, Kirche», которая ассоциируется с преступной политикой Третьего Рейха*. «Дети, кухня, церковь! Смысл и величие русской женщины», — указано на плакате.

На самом деле снимок является подделкой. Об этом свидетельствует анализ изображения с помощью программы Forensically. Исследование уровня «шума» и яркости позволяет сделать вывод о том, что слова лозунга и логотип двуглавого орла были вставлены в фото при помощи монтажа. Также программа показывает использование клонирующего штампа фотошопа в области плаката, то есть части изображения были скопированы и вставлены в другую область картинки. Можно сделать вывод, что на фотографию реальной стены был добавлен транспарант с помощью монтажа.

Ранее URA.RU уже разоблачало фейки о поддельных изображениях. Несколько месяцев назад в социальных сетях стало популярна картинка якобы самого большого коня в истории. Выяснилось, что фото смонтировала нейросеть.

*Третий Рейх — государство, которое проводило политику преследования и уничтожения этнических меньшинств. В 1939 Рейх начал Вторую мировую войну. В 1945 году руководящие лица и некоторые силовые организации этого государства были признаны преступными.

В социальных сетях распространяют поддельное фото плаката
В социальных сетях распространяют поддельное фото плаката
Фото:
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Фотография якобы российского плаката с нацистским лозунгом «Дети, кухня, церковь» является подделкой. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В интернете начала распространяться фотография якобы российского баннера с лозунгом «Дети, кухня, церковь», который, по легенде, находится где-то в Херсонской области. Данный слоган является калькой с немецкой фразы «Kinder, Küche, Kirche», которая ассоциируется с преступной политикой Третьего Рейха*. «Дети, кухня, церковь! Смысл и величие русской женщины», — указано на плакате. На самом деле снимок является подделкой. Об этом свидетельствует анализ изображения с помощью программы Forensically. Исследование уровня «шума» и яркости позволяет сделать вывод о том, что слова лозунга и логотип двуглавого орла были вставлены в фото при помощи монтажа. Также программа показывает использование клонирующего штампа фотошопа в области плаката, то есть части изображения были скопированы и вставлены в другую область картинки. Можно сделать вывод, что на фотографию реальной стены был добавлен транспарант с помощью монтажа. Ранее URA.RU уже разоблачало фейки о поддельных изображениях. Несколько месяцев назад в социальных сетях стало популярна картинка якобы самого большого коня в истории. Выяснилось, что фото смонтировала нейросеть. *Третий Рейх — государство, которое проводило политику преследования и уничтожения этнических меньшинств. В 1939 Рейх начал Вторую мировую войну. В 1945 году руководящие лица и некоторые силовые организации этого государства были признаны преступными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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