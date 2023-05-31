Снимок самого большого коня в истории оказался фейком. Скрин

31 мая 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Высота самой большой лошади 2,19 метра (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Изображение якобы самого большого коня в истории человечества, которое в последнее время распространяется в интернете, является фейком. Как выяснил корреспондент URA.RU, фотография была создана с помощью нейросети. В сети недавно стало популярно изображение «самого большого в истории коня». На нем рядом с лошадью огромных размеров стоят шесть мужчин, которые еле достают макушкой до живота зверя. «Самый большой конь в мире. Родился в 1846 году. Вес 1520 кг», — указано на снимке. На самом деле фотография была сгенерирована с помощью нейросети Midjourney, которая создает картинки согласно описанию автора. Изображение было опубликовано пользователем с никнеймом Mervyn Chapman в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Кроме того, на изображении есть погрешности, которые доказывают, что фото не является настоящим. Например, сбруя будто зависает в воздухе, на голове лошади она отсутствует. Согласно «Книге рекордов Гиннеса», самый большой конь в истории имел высоту 2,19 метра. Его звали Самсон. Лошадь действительно родилась в 1846 году, но весила 1524 кг. Ранее URA.RU писало о фотографии, согласно которой в Свердловской области в июне выпал снег. Быстро выяснилось, что изображения также являются фейком. Фейковое фото распространяют в социальных сетях Скрин: паблик «Леонардо Дайвинчик», «ВКонтакте» Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Изображение якобы самого большого коня в истории человечества, которое в последнее время распространяется в интернете, является фейком. Как выяснил корреспондент URA.RU, фотография была создана с помощью нейросети. В сети недавно стало популярно изображение «самого большого в истории коня». На нем рядом с лошадью огромных размеров стоят шесть мужчин, которые еле достают макушкой до живота зверя. «Самый большой конь в мире. Родился в 1846 году. Вес 1520 кг», — указано на снимке. На самом деле фотография была сгенерирована с помощью нейросети Midjourney, которая создает картинки согласно описанию автора. Изображение было опубликовано пользователем с никнеймом Mervyn Chapman в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Кроме того, на изображении есть погрешности, которые доказывают, что фото не является настоящим. Например, сбруя будто зависает в воздухе, на голове лошади она отсутствует. Согласно «Книге рекордов Гиннеса», самый большой конь в истории имел высоту 2,19 метра. Его звали Самсон. Лошадь действительно родилась в 1846 году, но весила 1524 кг. Ранее URA.RU писало о фотографии, согласно которой в Свердловской области в июне выпал снег. Быстро выяснилось, что изображения также являются фейком. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».