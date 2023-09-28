В заксобрании копится негатив к комсомольской риторике и популистским предложениям Анны Барановой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова затаила обиду, после того как председатель заксобрания Валерий Сухих с юмором отреагировал на ее речь на тему жилья для молодежи. Как рассказывают источники URA.RU в политэлитах, коллегам в заксобрании за два года поднадоела инфантильность Барановой.

«Баранова выступала с длинной речью, как всегда по бумажке. Она сокрушалась, что накопить на первоначальный взнос по ипотеке сегодня сложно. А потом молодым семьям надо 15,20 лет платить ипотечные платежи. Говорила очевидные вещи. И закончила популистским предложением. Сухих после ее речи улыбнулся и сказал: „Быстрее взрослейте, у нас тут хорошо“. Баранову разозлило, она посчитала, что ее не воспринимают всерьез», — рассказывает источник.

Он добавляет, что коллегам в заксобрании за два года работы бок о бок с молодой коммунисткой заметно поднадоела инфантильность Анны Барановой. Также она славится нереализуемыми предложениями и приписывает себе чужие достижения. «Депутатов, большинству из которых 50-60 лет, раньше забавляло, а сейчас уже раздражает, как тридцатилетняя девушка рассказывает им о том, как хорошо было жить в СССР. Они все видели своими глазами. Она — нет», — говорит инсайдер. Он отмечает, что реплика Сухих по поводу взросления адресовалась, скорее, самой Анне Барановой.

В пресс-службе заксобрания не стали комментировать ситуацию. Сама Анна Баранова в беседе с URA.RU согласилась, что ремарка Сухих носит «колкий характер». Но она к таким ситуациям относится философски. «Оппозиционная риторика в большинстве случаев со стороны правящей партии вызывает негативную реакцию», — отмечает Анна Баранова.