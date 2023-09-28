Бастрыкин поручил проверить водителя-мигранта из Магнитогорска

29 сентября 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Водитель маршрутки угрожал пенсионеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мигранта-водителя в Магнитогорске (Челябинская область). Его подозревают в оскорблениях и угрозах пожилому пассажиру. «Сообщается, что в Магнитогорске водитель маршрутного автобуса, являющийся мигрантом, высказал в адрес пожилого пассажира оскорбления и угрозы. Это стало ответом на сделанное ему замечание о небезопасном стиле вождения», — говорится в telegram-канале Следкома. В ведомстве отмечается, что после угроз водитель высадил пенсионера посреди проезжей части. Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной пластической операции в Челябинске. Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мигранта-водителя в Магнитогорске (Челябинская область). Его подозревают в оскорблениях и угрозах пожилому пассажиру. «Сообщается, что в Магнитогорске водитель маршрутного автобуса, являющийся мигрантом, высказал в адрес пожилого пассажира оскорбления и угрозы. Это стало ответом на сделанное ему замечание о небезопасном стиле вождения», — говорится в telegram-канале Следкома. В ведомстве отмечается, что после угроз водитель высадил пенсионера посреди проезжей части. Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной пластической операции в Челябинске. Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности.