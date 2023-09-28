28 сентября 2023

Бастрыкин поручил проверить водителя-мигранта из Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель в городе. Челябинск, водитель, пазик, автобус, маршрутка, автомобили, потепление, климат, автотранспорт
Водитель маршрутки угрожал пенсионеру Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мигранта-водителя в Магнитогорске (Челябинская область). Его подозревают в оскорблениях и угрозах пожилому пассажиру.

«Сообщается, что в Магнитогорске водитель маршрутного автобуса, являющийся мигрантом, высказал в адрес пожилого пассажира оскорбления и угрозы. Это стало ответом на сделанное ему замечание о небезопасном стиле вождения», — говорится в telegram-канале Следкома.

В ведомстве отмечается, что после угроз водитель высадил пенсионера посреди проезжей части. Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной пластической операции в Челябинске. Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о противоправных действиях мигранта-водителя в Магнитогорске (Челябинская область). Его подозревают в оскорблениях и угрозах пожилому пассажиру. «Сообщается, что в Магнитогорске водитель маршрутного автобуса, являющийся мигрантом, высказал в адрес пожилого пассажира оскорбления и угрозы. Это стало ответом на сделанное ему замечание о небезопасном стиле вождения», — говорится в telegram-канале Следкома. В ведомстве отмечается, что после угроз водитель высадил пенсионера посреди проезжей части. Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной пластической операции в Челябинске. Ответственности представители челябинской компании «Медеор» за смерть после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута избежали за истечением сроков давности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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